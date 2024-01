LEDAVANCE SMART+ a un prezzo STRACCIATO! La paghi solo 11€

Se volete rendere intelligente qualsiasi dispositivo in casa vostra, quel che vi serve è la presa LEDVANCE SMART+, disponibile su Amazon in sconto soli 11,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo precedente. È un dispositivo che permette di accendere e spegnere gli apparecchi con semplicità e sfruttando gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, inoltre permette di misurare la potenza assorbita dal dispositivo collegato.

Presa LEDVANCE SMART+, chi dovrebbe acquistarla?

LEDVANCE SMART+ è l'accessorio perfetto per rendere smart la propria casa senza spendere una fortuna. Grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali è semplicissimo gestire qualsiasi device connesso ed è lo strumento perfetto per l'automazione domestica, per chi ama la tecnologia o semplicemente per chi vuole più comodità all'interno della propria casa.

La misurazione della potenza assorbita aiuta a tenere sotto controllo e ridurre i consumi energetici, rendendola ideale per chi è attento all'efficienza e desidera tagliare i costi in bolletta.

Disponibile su Amazon a 11,99€ invece di 14,98€ grazie a uno sconto del 20%, la presa LEDVANCE SMART+ è un'opzione conveniente per trasformare la propria casa in un ambiente smart e connesso. È l'acquisto perfetto per chi cerca un dispositivo comodo, intelligente ed economico.

