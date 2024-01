Hisense 43'' QLED 4K, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 18%

Se state cercando una nuova Smart TV per la vostra casa, che offra un'immagine di alta qualità a un prezzo conveniente, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa fantastica offerta su Amazon per il modello Hisense 43" QLED 4K 2023 43E77KQ. Dotata di VIDAA U6, questa TV offre un'esperienza Dolby Vision e HDR 10+ per immagini mozzafiato. Potrete portarla a casa al prezzo scontato di 329,00€, con un risparmio del 18% sul costo originale!

Hisense 43" QLED 4K 2023 43E77KQ, chi dovrebbe acquistarla?

Questa Smart TV Hisense è una scelta eccellente per gli amanti del cinema e del mondo videoludico. Con un design slim che offre un'immagine quasi senza cornici e una straordinaria risoluzione di 3840x2160, vi immergerà direttamente nelle vostre scene preferite con colori vividi e contrasti profondi. La presenza del Dolby Vision e HDR 10+ assicura un'esperienza visiva di alto livello, perfetta per coloro che cercano la massima qualità dell'immagine.

Inoltre, la funzione Game Mode PRO Plus di questa Smart TV è specificamente progettata per i videogiocatori che cercano una risposta visiva senza ritardi, arricchita da ALLM (Auto Low Latency Mode) e VRR (Variable Refresh Rate) per un'esperienza di gioco fluida e immersiva. Gli appassionati di tecnologia apprezzeranno anche l'inclusione di Alexa, che consente di controllare la TV attraverso comandi vocali, e la piattaforma Smart VIDAA U6, che offre un accesso immediato a una vasta gamma di contenuti di intrattenimento come Netflix, YouTube e Disney+.

La smart tv Hisense 43E77KQ rappresenta l'opzione ideale per chi cerca uno schermo all'avanguardia a un prezzo accessibile. Amazon offre oggi questa Smart TV a soli 329,00€, con uno sconto del 18% sul costo originale. Approfittate di questa vantaggiosa offerta per portare a casa un prodotto di qualità a un prezzo conveniente!

