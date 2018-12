Ritirare pacchi e corrispondenza al benzinaio, parte la sperimentazione

Prossimamente potrete ritirare i pacchi e la corrispondenza anche dal “benzinaio”. È il risultato di un accordo stretto tra Nexive, operatore postale privato e Assopetroli-Assoenergia. L’iniziativa, rivolta agli oltre 12.000 punti vendita associati ad Assopetroli, ha già visto l’adesione di una prima stazione di servizio a Napoli, che sarà operativa a breve.

Il progetto, avviato in una prima fase di test della durata di sei mesi, prevede l’ingaggio delle stazioni di servizio da parte di Nexive e Assopetroli, che offriranno loro anche formazione e supporto per l’implementazione dei servizi offerti.

Le stazioni di servizio associate ad Assopetroli entrano così a far parte della rete di Inzona, il servizio di Nexive che risponde alla necessità di molti di avere un punto sul proprio tragitto tra casa e lavoro in cui ritirare quanto acquistato online, senza necessariamente dover aspettare a casa il corriere. Il tutto sfruttando in modo migliore quei minuti deputati al rifornimento di carburante.

Con il progetto InZona, avviato nel 2016 con il coinvolgimento in prima battuta delle edicole e di altri esercizi merceologici con diffusione capillare, Nexive ha esteso ulteriormente il proprio network, dando la possibilità ai cittadini di ricevere e di inviare corrispondenza e pacchi in modo più comodo, grazie a punti di prossimità diffusi sul territorio e aperti con orari più flessibili rispetto a quelli dei tradizionali uffici postali.

“Con il progetto ‘In Zona’, che oggi estendiamo anche alle stazioni di servizio, abbiamo introdotto nuove modalità per agevolare i cittadini nelle operazioni quotidiane legate al ritiro della propria corrispondenza, che sia una raccomandata o un acquisto fatto online”, ha spiegato Luciano Traja, Amministratore Delegato di Nexive. “Ad oggi, oltre ai 500 punti diretti su tutto il territorio nazionale abbiamo attive già un totale di 1400 tra edicole, cartolerie e tabaccherie. Con questa nuova partnership ci auguriamo di offrire un servizio sempre più capillare”.

“Far evolvere la stazione di servizio in un polo multifunzionale a disposizione del cittadino è tra le priorità di Assopetroli-Assoenergia in questa fase di transizione. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una progressiva trasformazione dei punti vendita stradali da meri luoghi di rifornimento ad aggregatori di servizi eterogenei dedicati al consumatore. Grazie all’accordo con Nexive i nostri associati potranno ulteriormente ampliare la propria offerta, fornendo un servizio che semplificherà la vita ai clienti dei nostri punti vendita. Crediamo nell’efficienza sia come risparmio energetico che di tempo. Sinergie come questa possono dare un contributo concreto a migliorare la sostenibilità e la fruibilità delle nostre città”, ha affermato Andrea Rossetti, Presidente di Assopetroli-Assoenergia.