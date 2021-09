Robinhood, la funzione di acquisto ricorrente per smorzare le oscillazioni delle criptovalute

La piattaforma di trading di azioni e criptovalute Robinhood ha da poco lanciato gli investimenti crittografici ricorrenti e ora i clienti possono acquistare un minimo di 1 dollaro in criptovalute senza commissioni con ritmo giornaliero, settimanale, bisettimanale o mensile, al fine di aiutare ad appianare le oscillazioni dei prezzi.

“Oggi stiamo lanciando investimenti ricorrenti crittografici, una nuova funzionalità che ti consente di acquistare regolarmente le tue monete preferite, senza commissioni e con un minimo di 1 dollaro su un programma giornaliero, settimanale, bisettimanale o mensile di tua scelta”, si legge nell’annuncio.

“Il risparmio è un’abitudine e gli investimenti ricorrenti introducono una strategia per far crescere le partecipazioni nel tempo, riducendo potenzialmente l’impatto della volatilità del mercato”.

L’annuncio di Robinhood insiste sul fatto che i suoi concorrenti stanno facendo pagare il 4% per ogni commercio di criptovalute e la “missione della società è democratizzare la finanza per tutti”. “Le commissioni su altre piattaforme sono più alte per gli acquisti ricorrenti più piccoli di quanto non lo siano per una singola grande”, sottolinea l’annuncio di Robinhood.