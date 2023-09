La città di New York e il Dipartimento di Polizia di New York (NYPD) hanno annunciato l’introduzione del servizio di un robot di sicurezza (Knightscope K5) durante una conferenza stampa tenutasi in una stazione della metropolitana di Manhattan. Questo robot verrà implementato come parte di un programma pilota mirato a utilizzare la tecnologia per proteggere i cittadini di New York, come dichiarato in un comunicato stampa rilasciato dal produttore del robot, Knightscope.

Il robot autonomo sarà ora sottoposto a un periodo di addestramento, configurazione e utilizzo dei protocolli durante le prime due settimane di pattugliamento nella vivace metropolitana, successivamente continuerà a eseguire controlli di sicurezza quotidiani nell’intervallo orario tra le 00:00 e le 6:00.

L’uso di tecnologie Knightscope, da parte di altri organi di polizia, ha dimostrato successi nel ridurre la criminalità in vari luoghi pubblici, tanto che un’agenzia di Los Angeles ha elogiato l’azienda per i risultati ottenuti. Queste tecnologie offrono un approccio efficiente per rafforzare le attività di polizia, il che è particolarmente cruciale considerando la carenza di personale in molte di queste organizzazioni, nonostante la crescita della popolazione.

La presenza di sistemi di trasporto pubblico sicuri è fondamentale per garantire che le persone si sentano a loro agio quando si spostano liberamente in una città. Le tecnologie di Knightscope hanno dimostrato la loro efficacia nel proteggere le città negli Stati Uniti, compresi i sistemi di trasporto pubblico, contribuendo così a migliorare la sicurezza dei cittadini.

Michael Kemper, capo del NYPD Transit, ha dichiarato: “Oggi stiamo portando a un livello superiore il concetto di polizia nei trasporti pubblici, sostituendo un ufficiale con il robot K5. È un passo avanti significativo, e questo robot è al centro dell’attenzione oggi, qui nel cuore del quartiere dei teatri di New York City. Benvenuto a New York City, K5!”

Con l’avanzare della tecnologia, l’adozione di robot da parte della polizia è in continua evoluzione, adattandosi alle nuove capacità delle macchine. Anche se ci sono vantaggi nell’utilizzo di questi robot, come la riduzione dei rischi per gli agenti e un miglioramento dell’awareness situazionale, sorgono preoccupazioni significative riguardo alla privacy, all’etica e all’uso corretto della forza.

Di conseguenza, il dibattito sulla creazione e l’uso dei robot della polizia continua, insieme a una legislazione in costante evoluzione. Sarà interessante vedere come si svilupperà l’implementazione del robot K5 e se saranno necessarie ulteriori misure di salvaguardia. Un ulteriore aspetto interessante riguaderà lo sviluppo dei K5 e se arriveranno mai sul mercato soluzioni ancora più infallibili e precise.