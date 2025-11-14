A pochi giorni dall’inizio ufficiale del Black Friday di Amazon, le offerte iniziano già a farsi interessanti, soprattutto per chi sta valutando l’acquisto di un robot aspirapolvere. Oggi, infatti, vi segnaliamo che ben quattro modelli Roborock hanno raggiunto il loro prezzo minimo storico, una notizia che non passa inosservata considerando la popolarità di questo marchio nel settore della pulizia smart. Sebbene sia impossibile prevedere se il Black Friday possa portarli a cifre ancora più basse, ciò che è certo è che le occasioni attuali sono già vantaggiose.

Per questo motivo, acquistare adesso potrebbe rivelarsi una scelta sensata per evitare il rischio di scorte limitate durante la settimana più frenetica dell’anno. La disponibilità, al momento, è buona e permette di scegliere con calma il modello più adatto alle vostre esigenze, senza la corsa dell’ultimo minuto. Roborock si conferma inoltre uno dei brand più affidabili in termini di qualità costruttiva, potenza di aspirazione e funzioni avanzate, rendendo queste offerte ancora più appetibili.

Di seguito vi lasciamo l’elenco dei modelli attualmente al loro minimo storico, così da permettervi una valutazione immediata e consapevole. Sia che cerchiate un robot versatile con stazione di svuotamento automatica, sia che puntiate a un modello più semplice ma efficiente, questa è probabilmente una delle migliori settimane per approfittarne. Buona scelta e ... ottime pulizie smart!

4 robot Roborock al minimo storico