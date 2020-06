Roborock H6, un Dyson V11 a metà del prezzo ?

Assomiglia a un Dyson V11, si comporta come un Dyson V11, ma costa meno della metà di un Dyson V11. Stiamo parlando del Roborock H6, una scopa elettrica senza fili che offre design e caratteristiche molto simili all’attuale top di gamma dello specialista delle aspirapolvere. Vediamo come è fatta e come se la cava, per capire se è una valida alternativa al V11.

Come è fatta

Partiamo dal design, più simile a quello del V8 piuttosto, per via del motore allineato a 90 gradi rispetto al condotto d’aspirazione. Il corpo principale è composto dal contenitore e sovrastato dal motore e una serie di filtri che gli permettono di filtrare l’aria aspirata e trattenere quasi il 100% delle particelle inquinanti.

Il filtro si può estrarre e lavare facilmente, operazione essenziale per mantenere inalterate le prestazioni dell’aspirapolvere. Nella confezione, oltre alla spazzola motorizzata per varie superfici e il tubo di aspirazione, è presente una mini spazzola motorizzata, una lancia per aspirare nelle fessure più strette, una spazzola corta e un tubo flessibile.

Per riporre gli accessori, nonché l’aspirapolvere stessa, è fornita una staffa da agganciare a una parete.

Differenze rispetto alla Dyson V11

Roborock H6 (1,4kg) pesa meno della Dyson V11 (1,89kg), situazione che la rende più comoda da maneggiare in abbinamento agli accessori corti. Un grilletto, che cade proprio sotto il dito indice dopo averlo impugnato, permette di attivare l’aspirazione.

Differentemente dal V11 sul Roborock è posizionato un piccolo tasto laterale che, una volta premuto, permette di mantenere attiva l’aspirazione senza dover tenere il dito premuto sul grilletto. Funzione molto comoda quando vorrete aspirare un’ampia superficie.

Uno schermo OLED mostra le informazioni essenziali: la potenza d’aspirazione selezionata, l’attivazione del blocco del grilletto e, soprattutto, la durata d’aspirazione residua che offre la batteria. Dyson V11 offre le stesse informazioni, in uno stile migliore.

Per cambiare la velocità di aspirazione, selezionabile su tre livelli, dovrete sfiorare un pulsante posteriore posto poco sopra al manico, a portata di pollice. La potenza d’aspirazione è inferiore a quella del V11, mentre la rumorosità è simile a tutte le velocità. La spazzola motorizzata è dotata di un sensore che riconosce la presenza di un tappeto e aumenta di conseguenza la velocità di aspirazione al livello massimo; Dyson non offre questa funzione.

V11 offre un cestello per la sporcizia più capiente, mentre H6 si ferma a 500ml. Il sistema di svuotamento Dyson è migliore, in quanto assicura in una sola mossa che tutta la sporcizia fuoriesca dal cestello, mentre il Roborock permette di aprire a distanza il coperchio, ma dovrete sfruttare unicamente la gravità per svuotarne il contenuto. Tuttavia l’H6 non necessità di rimuovere il tubo di aspirazione per aprire lo sportello.

Comodo il supporto da muro che permette di tenere in ordine tutte le spazzole aggiuntive, presente solo in forma ridotta con il V11.

Prova d’uso

Durante la prova abbiamo apprezzato la potenza d’aspirazione e quindi di pulizia che si può ottenere. Nonostante sia meno potente rispetto al V11, non ci siamo mai trovati in una situazione in cui abbiamo desiderato più potenza. Molto comodo lo schermo che mostra la durata residua della batteria. Quest’ultima non si può rimuovere, ed è difficile dire se è un reale difetto. Se avete necessità di utilizzare la massima potenza di aspirazione per più di 10 minuti allora è un difetto, in caso contrario non lo è.

Per la maggior parte delle pulizie sono sufficienti la velocità bassa e media, che offrono fino a circa un’ora e mezza di aspirazione (potenza bassa) e circa 45 minuti (media). Anche pulendo tutta casa a velocità media, non siamo riusciti a scaricare la batteria, quindi per un uso normale in una casa di medie dimensioni non avrete problemi di autonomia e quindi non desidererete nemmeno una batteria intercambiabile.

Comodissimo il tasto per bloccare il grilletto, che ci ha permesso di aspirare i pavimenti di tutta la casa più comodamente. Meno comodo invece il sistema di svuotamento del cestello, che ci ha costretto a tirare colpetti qua e là per assicurarci che tutta la sporcizia finisse nel sacchetto della spazzatura.

Abbiamo sentito la mancanza di una spazzola morbida. La spazzola motorizzata è più rumorosa e da il meglio di sé con potenza da media ad alta, mentre la V11 con la spazzola morbida aspira bene anche a bassa intensità.

Ottimo invece il supporto a muro che permette di ospitare tutti gli accessori, con l’esclusione del tubo flessibile.

Verdetto

Roborock H6 è in grado di fornire una potenza d’aspirazione e quindi di pulizia pari a quella offerta da V11. L’autonomia è confrontabile, anzi maggiore alla minima potenza. Tuttavia, complice la presenza di solo la spazzola motorizzata, vi troverete a utilizzare la velocità media per la maggior parte del tempo.

Il tasto di blocco del grilletto di aspirazione e il sensore per tappeto sono molto comodi da utilizzare, mentre il sistema di svuotamento del cestello poteva essere migliore.

La qualità costruttiva e dei materiali è inferiore rispetto al modello Dyson, ma il prezzo quasi dimezzato compensa di gran lunga queste mancanze.

Se desiderate un Dyson V11, ma volete spendere la metà, Roborock H6 è una valida alternativa.

Roborock H6 è disponibile all’acquisto su Geekbuying ad un prezzo da non lasciarsi scappare!