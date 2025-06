Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere e lavapavimenti efficiente e tecnologicamente avanzato, l’offerta attuale di Amazon sul Roborock Q5 Pro (simile al Roborock Q5 Max+) è un’occasione da non perdere. Grazie a uno sconto del 20% attivabile tramite coupon, il prezzo scende a soli 199,99€ al checkout, rendendolo un investimento intelligente per migliorare la pulizia domestica quotidiana. Un prezzo sorprendente per un modello che unisce potenza, praticità e innovazione, perfetto per chi desidera ridurre al minimo il tempo dedicato alle faccende di casa.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Vedi offerta su Amazon

Roborock Q5 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Roborock Q5 Pro si distingue per le sue prestazioni di aspirazione da 5500 Pa e per la spazzola DuoRoller con doppie spazzole in gomma, che garantiscono una pulizia profonda su qualsiasi superficie, tappeti inclusi. È particolarmente adatto alle case con animali domestici, grazie alla sua efficacia nella raccolta dei peli lunghi. Il cestino della polvere da 770 ml consente di raccogliere una grande quantità di sporco senza svuotarlo continuamente, mentre il serbatoio dell’acqua da 180 ml, opzionale e rimovibile, permette anche di lavare i pavimenti rimuovendo facilmente macchie e residui.

Una delle funzioni più avanzate è la navigazione LiDAR PreciSense, che permette al robot di scansionare l’ambiente e generare una mappa 3D dettagliata della vostra casa. Questo sistema garantisce un percorso di pulizia ottimizzato, identificando anche le aree più difficili da raggiungere e suggerendo automaticamente zone vietate per evitare ostacoli e scale. La mappatura avviene fino a sei volte più velocemente rispetto ai modelli precedenti, per iniziare la pulizia in modo immediato ed efficiente.

Infine, il Roborock Q5 Pro è integrabile con la vostra smart home: supporta comandi vocali tramite Alexa, Google Home e Siri, permettendovi di gestirlo facilmente anche a distanza. Potrete programmare flussi di lavoro personalizzati, decidendo quali stanze pulire e quando, adattando il robot alla vostra routine quotidiana. Il tutto richiede una semplice connessione Wi-Fi a 2,4 GHz. Insomma, con meno di 200€, vi portate a casa un alleato tecnologico che renderà la pulizia un pensiero in meno.