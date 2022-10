Come saprete, con la giornata di oggi si esauriranno le offerte degli Amazon Prime Day, e toccherà poi aspettare il 25 novembre, ovvero il giorno del tanto atteso Black Friday 2022, per poter tornare a godere di offerte degne di questo nome.

Per questo, pensiamo abbia assolutamente senso spulciare per bene quelle che sono le ultime offerte che Amazon ci sta proponendo, a maggior ragione se in queste ore gli sconti continuano a fioccare, specie su prodotti utili e di qualità, com’è il protagonista di questo articolo.

Di chi stiamo parlando? Dello splendido robot aspirapolvere Lefant M123s, che grazie ad uno sconto pari al 39%, è oggi acquistabile a 159,00€, in virtù degli originali 259,99€! Un affare non da poco se ci pensate, perché per meno di 160 euro potrete portarvi a casa un dispositivo davvero funzionale e ben realizzato: utilissimo per combattere la polvere e la sporcizia che si accumulano in casa nel periodo autunnale, e non solo!

Con un investimento davvero minimo per la media del mercato, dunque, potrete avere a disposizione un aspirapolvere robot efficiente e tecnologicamente valido, che si caratterizza, anzitutto, per delle dimensioni davvero ridotte, con appena 28 cm di larghezza, così da poter agilmente ripulire anche gli spazi meno comodi della casa.

Pulizia che, per inciso, verrà effettuata grazie ad un potere di aspirazione di 3200 Pa, più che sufficienti per ripulire anche lo sporco più ostinato, rimuovendo dal solo anche la più piccola particella di polvere o pulviscolo! Ottimo per quelle famiglie che, con l’autunno, hanno al loro interno membri sensibili agli allergeni stagionali.

Realizzato con l’ottima tecnologia Freemove 3.0, il Lefant M213s dispone della bellezza di 13 sensori, ed è in grado di muoversi agilmente in casa, individuando gli ostacoli, evitando le cadute, ed operando sempre su quello che è il percorso migliore per efficientare le pulizie, così da ottenere il miglior risultato possibile in tempi ottimali, anche se il robot in sé è in grado di pulire per la bellezza di 150 minuti continuativi, che sono davvero molti per prodotti simili, specie se acquistati sotto i 200 euro!

Intelligente, smart, e progettato per essere controllato sia tramite app, che grazie al supporto degli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, il Lefant M213s è, in sintesi, un robot aspirapolvere con tutti i crismi, caratterizzato da un design accattivante, da tante ottime funzionalità, che lo rendono ideale per abitazioni di piccole e medie dimensioni, anche ospitanti animali domestici, visto il particolare design delle spazzole che garantisce anche la rimozione di peli corti e lunghi!

Insomma, parliamo di un vero e proprio affare, che vi invitiamo a cogliere al volo senza troppi indugi, visto l’ormai prossimo termine delle offerte Amazon Prime! Per questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata allo sconto, così che possiate approfittare di questa offerta prima che la promo o le disponibilità giungano al termine.

Ciò detto, vi ricordiamo che per usufruire delle le offerte Amazon Prime Day occorrerà essere iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere agli ottimi sconti del portale! Per questo, vi suggeriamo caldamente di recarvi subito alla pagina d’iscrizione, anche considerando che i primi 30 giorni di servizio sono completamente gratuiti per tutti i nuovi clienti!

