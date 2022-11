Le offerte del Black Friday Amazon, tutt’altro che terminate, sono così vantaggiose da consentirvi di acquistare un robot aspirapolvere a soli 125€, e il bello è che parliamo di un dispositivo valido, con al suo interno alcune delle tecnologie più importanti, che gli permettono di spostarsi da una stanza all’altra in totale sicurezza e di pulire il pavimento in modo efficace.

Il robot in questione è il Lefant M210 che, come detto, gode attualmente di uno sconto degno di nota, che si traduce in un risparmio di 74,00€ sul prezzo originale. Insomma, l’ennesima occasione di questo Black Friday Amazon che, come da aspettative, si sta rivelando tra i migliori shop in quanto a risparmio. Quella da noi segnalata è l’offerta perfetta per chi è alla ricerca di un elettrodomestico di pulizia intelligente a un prezzo basso, un’offerta che, molto probabilmente, non si ripresenterà per un bel po’ dopo la conclusione del noto evento di fine novembre, pertanto siate veloci nell’approfittarne, anche perché non vi è modo di sapere la quantità di scorte rimasta.

Come anticipato, Lefant M210 è un robot aspirapolvere che, a questo prezzo, non teme confronti, in quanto dispone di tutto l’occorrente per far sì che lo si possa definire un prodotto moderno e valido. Pur essendo economico, infatti, integra sensori che gli consentono di guardare l’ambiente circostante a 360° e di fermarsi a pochi centimetri da un eventuale scala, azzerando così il rischio che si possa danneggiare qualora lo perdiate d’occhio.

L’altezza di soli 7 cm gli permette di andare anche sotto i mobili, cosa che molti altri robot, anche di fascia alta, non riescono a fare, a causa delle dimensioni generose della struttura. Con Lefant M210, quindi, avrete modo di pulire le zone più difficili da raggiungere senza ricorrere a bastoni, un valore aggiunto che male non fa a quella che è già di suo un’offerta imperdibile. Non è finita qui, perché Lefant M210 dispone 4 modalità di pulizia, impostabili tramite l’app, che vanno a modificare il modo in cui il robot aspirapolvere si approccia alla pulizia. Insomma, un prodotto che non va giudicato solo dal prezzo che, spesso, lo si considera come unico fattore per determinare la qualità di un prodotto, a maggior ragione quando si parla di aspirapolvere robot.

