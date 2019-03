Robot aspirapolvere e lavapavimenti ILIFE V5s Pro al prezzo più basso di sempre

L'aspirapolvere robot ILIFE V5s Pro è oggi disponibile su Amazon per gli Springdeals a soli 134,99 euro, il prezzo più basso di sempre.

Gli aspirapolvere robot possono arrivare a costare diverse centinaia di euro, fino a raggiungere più di 1000 euro nel caso dei migliori top di gamma. ILIFE V5s Pro è l’ultima versione di uno dei robot più apprezzati nella fascia bassa e oggi, 27 marzo, è possibile acquistarlo nell’ambito delle Offerte di Primavera di Amazon al prezzo più basso di sempre, ovvero a soli 134,99 euro invece di 179,99 euro, con un risparmio netto di 45 euro, pari al 25% di sconto.

Si tratta di un’aspirapolvere certamente economico, ma che nella sua fascia di prezzo riesce a garantire prestazioni più che discrete. L’aspirazione è piuttosto potente, grazie al nuovo motore dotato di modalità MAX e risulta perfetto anche per chi possiede animali domestici. La particolare struttura interna permette infatti di raccogliere in modo efficace peli, oltre che detriti, polvere e altro tipo di sporco.

L’ingombro è davvero ridotto e grazie ai sensori presenti nella parte inferiore e frontale, ILIFE V5s Pro riesce a evitare gli ostacoli e a garantire una navigazione fluida e scorrevole sull’intera superficie da pulire.

L’autonomia è di ben 120 minuti per merito di una batteria con capacità di 2600 mAh, dotata di quattro chip che le permettono di avere un ciclo di vita più lungo rispetto alla maggior parte dei concorrenti.

Altro aspetto da non sottovalutare è che ILIFE V5s Pro è dotato di serbatoio per l’acqua e di panno per la pulizia del pavimento. Funziona vaporizzando un sottile velo di acqua davanti a sé dopo aver pulito, per poi passare con il panno. In tal modo il pavimento risulterà pulito in poche passate e non rimarrà acqua stagnante.

ILIFE V5s Pro è poi molto silenzioso, caratteristica che permette di utilizzarlo anche mentre siamo in casa senza grossi problemi.

In occasione dei saldi di primavera l’aspirapolvere robot dell’azienda cinese può essere acquistato a soli 134,99 euro tramite questo link.