Philips HomeRun XU7100/01: innovazione e pulizia a un PREZZO IMPERDIBILE! -16%

Il PHILIPS HomeRun XU7100/01 è pensato per gli amanti della pulizia con poco tempo a disposizione. Con una potente forza di aspirazione di 5000 Pa, è in grado di eliminare briciole e peli di animali, mentre la sua funzione di lavaggio assicura pavimenti impeccabili. Si rivela particolarmente indicato per chi ha animali domestici o soffre di allergie, grazie al sacchetto antiallergico nella stazione di svuotamento automatico che può contenere fino a 30 giorni di sporco.

Per chi vive in ambienti ampi, la batteria a lunga durata consente al robot di coprire oltre 185 m² con una sola carica. La navigazione laser a 360° assicura una copertura completa delle stanze, evitando gli ostacoli grazie ai sensori che rilevano gli oggetti di uso quotidiano. Con una tale efficienza e praticità d'uso, il PHILIPS HomeRun XU7100/01 è la scelta perfetta per chi desidera una casa pulita con il minimo sforzo.