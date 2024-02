Questo robot aspirapolvere CROLLA a 150€! Occasione IMPERDIBILE

Tra le offerte più interessanti disponibili oggi su Amazon nel settore della pulizia domestica, vi segnaliamo il robot aspirapolvere Rowenta RR6825 Explorer Serie 20 RR6825WH. Questo modello, che al momento del lancio era prezzato a 363,99€, ha visto il suo costo ridursi significativamente a seguito di varie promozioni e una naturale svalutazione dovuta al fatto che non rappresenta l'ultima novità sul mercato. Approfittate ora di questa opportunità unica per portarvelo a casa a soli 149,99€.

Rowenta RR6825 Explorer Serie 20 RR6825WH, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Rowenta RR6825 Explorer Serie 20 è un robot aspirapolvere ideale per chi cerca un aiuto nella pulizia quotidiana. Le sue caratteristiche sono studiate per mantenere la casa pulita senza investire in dispositivi eccessivamente costosi, come quelli riportati nella nostra guida dedicata ai migliori robot aspirapolvere. È consigliato a chi ha esigenza di una pulizia versatile e in profondità: le sue spazzole motorizzate, unite alle due spazzole laterali, assicurano risultati eccellenti anche negli angoli più difficili da raggiungere.

Grazie alla sua capacità di navigazione personalizzabile e alle tre modalità di pulizia, può adattarsi a diverse superfici e tipologie di sporco. Inoltre, la sua autonomia fino a 150 minuti lo rende perfetto per case di medie e grandi dimensioni, soddisfacendo le esigenze di chi vuole dimenticarsi dell'aspirapolvere per periodi prolungati. Le famiglie impegnate troveranno poi utile la possibilità di programmazione fino a 7 programmi settimanali, che consente di avere sempre pavimenti puliti, senza preoccupazioni.

Dotato di spazzola motorizzata e due spazzole laterali per garantire una pulizia efficace, Rowenta RR6825 Explorer Serie 20 RR6825WH è dunque un robot aspirapolvere che si farà apprezzare, merito anche di un prezzo oggi accessibilissimo, il che non è scontato quando si tratta di robot aspirapolvere.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!