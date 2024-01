MINIMO STORICO su questo robot aspirapolvere! Oggi vi costa 130€ in meno

Se desiderate mantenere il pavimento di casa splendente senza alcuno sforzo, vi consigliamo di considerare l'acquisto di un robot aspirapolvere almeno di fascia media come il TP-Link Tapo RV30 Plus. Questo modello è dotato delle tecnologie e della potenza aspirante necessarie per garantire ottimi risultati. Attualmente disponibile su Amazon a un prezzo imbattibile, potrete beneficiare di uno sconto di 100€, al quale si aggiunge un coupon di 30€ da selezionare sulla pagina del prodotto. Grazie a queste promozioni, potrete acquistare il robot aspirapolvere per soli 369,99€ anziché 499,99€.

TP-link Tapo RV30 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Per coloro desiderosi di mantenere la propria casa pulita, il TP-link Tapo RV30 Plus diventerà un indispensabile alleato. Con una potenza di aspirazione di 4200Pa, vi stupirà per la sua efficacia nel rimuovere detriti e polvere, persino nei punti più difficili da raggiungere, come gli spazi vuoti o tra le fibre dei tappeti. Grazie al suo innovativo sistema di navigazione LiDAR, il Tapo RV30 Plus mapperà con precisione l'ambiente circostante, garantendo risultati di pulizia eccellenti basati su questa dettagliata mappatura.

Se detestate dover svuotare il contenitore della polvere, resterete sorpresi anche dal pratico meccanismo di svuotamento automatico del TP-link Tapo RV30 Plus, che vi permetterà di dimenticarvi di tale compito fino a 70 giorni. La lunga autonomia della batteria garantisce fino a 5 ore di pulizia non-stop, ideale per le grandi abitazioni.

Ancora, per gli amanti della tecnologia e per chi non vuole perdere tempo, la compatibilità con APP, Alexa e Google Home offre il vantaggio di un controllo vocale e remoto semplice e intuitivo. Tutto ciò lo rende perfetto per famiglie impegnate, amanti degli animali domestici o semplicemente per coloro che apprezzano il comfort di un pavimento sempre splendente

