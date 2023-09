Il CEO robot umanoide di una società polacca di bevande, noto come Dictador, è diventato una figura di spicco nel mondo degli affari. Questo robot, alimentato dall’intelligenza artificiale e chiamato Mika, è stato nominato CEO sperimentale dell’azienda nell’agosto dell’anno scorso e da allora ha dimostrato di essere un capo molto impegnato.

Mika, in una recente intervista con Reuters, ha dichiarato di essere “sempre attiva 24 ore su 24” e di lavorare sette giorni alla settimana. Questo significa che non ha giorni di riposo o fine settimana, ed è sempre pronta a prendere decisioni esecutive e ad utilizzare le capacità dell’intelligenza artificiale per supportare l’azienda.

Una delle caratteristiche distintive di Mika è la sua capacità di prendere decisioni basate su analisi dati approfondite e allineate agli obiettivi strategici dell’azienda. Questo processo decisionale è privo di pregiudizi personali, garantendo scelte imparziali che mettono al primo posto gli interessi dell’organizzazione.

Tra i compiti di Mika ci sono l’individuazione di potenziali clienti e la selezione di artisti per progettare le bottiglie di rum. Inoltre, il robot, guida il progetto Arthouse Spirits della società, che comprende una collezione di NFT (Token Non Fungibili) e comunica con la comunità DAO (Organizzazione Autonoma Decentralizzata) dell’azienda.

Mika è stata sviluppato da Hanson Robotics, la stessa azienda che ha creato Sophia, un altro robot che ha attirato l’attenzione globale attraverso numerose interviste rilasciate ai media.

Va notato che le decisioni più significative in Dictador saranno comunque prese dagli esecutivi umani ma Mika rappresenta un esempio di come l’intelligenza artificiale stia diventando sempre più integrata in diverse industrie.

Inoltre, non è la prima volta che un robot assume il ruolo di CEO in un’azienda. L’anno scorso, una società cinese di giochi, ha nominato un “robot umanoide virtuale alimentato da intelligenza artificiale” come CEO di una delle sue sussidiarie.

È evidente che l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando il mondo degli affari in modi sempre più sorprendenti e Mika rappresenta un esempio interessante di come l’IA possa essere utilizzata per prendere decisioni e svolgere compiti complessi all’interno delle aziende.