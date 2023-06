Negli ultimi anni abbiamo visto grandi passi avanti nel mondo della robotica e non solo da parte di famose realtà come Boston Dynamics, con il suo robot in grado di fare parkour; dal 2015 è iniziato uno sviluppo di robot dedicati alla cucina – no non stiamo parlando della planetaria per impastare il pane – tanto che già nel 2020 il fast food americano White Castle ha cominciato a testare un robot in grado di girare gli hamburger sulla piastra.

Oggi siamo arrivati al punto in cui esiste già uno chef robotizzato: il progetto arriva dalla Università di Cambridge e ci mostra un robot in grado di riprodurre dei piatti semplicemente dopo aver guardato un video in cui si racconta la ricetta. I primi test sono stati condotti su ricette di insalate: al robot chef sono stati mostrati 8 video in cui vengono raccontate altrettante ricette di insalate e successivamente il robot è stato in grado di riconoscere la ricetta nel 93% dei casi, ed è stato in grado di capire quali fossero i passaggi di preparazione della ricetta nell’83% dei casi.

Successivamente i ricercatori hanno fornito al robot 16 video con piccole variazioni nelle ricette e hanno utilizzato delle reti neurali per convertire queste informazioni in dati che il robot è in grado di utilizzare e mettere in pratica: ogni frame dei video è stato analizzato e “capito” dal robot, che è in grado di giudicare la posizione delle mani di chi cucina, gli ingredienti e gli utensili necessari.

Per quanto riguarda quantità e proporzioni, il robot è in grado di indentificare piccole variazioni nella quantità di ingredienti utilizzati come un errore umano, ed è in grado di compensare di conseguenza; è importante però sottolineare che tutte le ricette mostrate al robot sono state create appositamente dai ricercatori, e non sono stati utilizzati filtri o effetti di transizione tipici dei video di ricette poiché avrebbero potuto creare confusione al robot. L’obiettivo ultimo è quello di sviluppare il robot al punto da renderlo in grado di copiare una ricetta vista in un video qualsiasi trovato online.

I cuochi di tutto il mondo non hanno di che preoccuparsi per il momento: i robot da cucina già esistenti costano più di 300.000 $ e ha bisogno di tantissima assistenza umana per funzionare correttamente.