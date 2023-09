Se state valutando l’acquisto del robot aspirapolvere di punta di iRobot, il Roomba s9+, fermatevi un attimo, perché l’azienda ha recentemente presentato un nuovo modello con funzionalità ancora più avanzate. Inoltre, lo sta offrendo in preordine con uno sconto di 100,00€. Questa offerta di lancio sarà valida fino al 31 ottobre e potrete usufruirne inserendo il codice “OFFERTALANCIO” al momento del checkout sullo store ufficiale iRobot.

Anche se è appena arrivato, Roomba Combo j9+ ha tutte le carte in regola per piazzarsi nei prossimi mesi tra i migliori robot aspirapolvere del 2023, con tanto di sistema autopulente integrato e possibilità di lavare anche i pavimenti, con accorgimenti strutturali che lo fanno stare un passo avanti alla concorrenza.

Roomba Combo j9+, chi dovrebbe acquistarlo?

Come detto, Roomba Combo j9+ è un robot di altissimo livello, per questo indirizzato anzitutto a un pubblico molto esigente, che pretende un dispositivo che sappia realmente azzerare la fatica della solita pulizia manuale. Non che altri robot aspirapolvere non lo facciano, ma qui siamo a livelli altissimi, con sistemi testati per lasciare il pavimento in condizioni ottimali. Ci sono diverse novità che dovrebbero spingere anche i più esigenti ad acquistare questo nuovo modello targato iRobot. La prima riguarda iRobot OS 7.0, ossia l’ultima versione del sistema operativo, pensata per mettere in funzione le nuove tecnologie introdotte dall’azienda, tra cui la Dirt Detective e la SmartScrub.

Con queste due innovazioni, Roomba Combo j9+ impara dalle vostre abitudini e riconosce automaticamente le stanze in cui si è solito accumulare più sporco, privilegiando la loro pulizia rispetto alle altre. In caso di sporco eccessivo, dove una prima passata potrebbe non essere sufficiente neanche per un robot di questo livello, potrete attivare la funzione SmartScrub, che farà si che il robot strofini avanti e indietro più di una volta, per risultati di pulizia ottimali anche dove non ce lo si aspettava. Se intendete usare Roomba Combo j9+ anche come lavapavimenti, il nuovo design del mop fa fare un passo avanti alla tecnologia, sollevandolo fino in alto, evitando cosi di continuare a bagnare il pavimento anche a fine sessione.

Considerata l’offerta lancio, è chiaro che approfittarne ora non può che essere saggio, visto che nei prossimi mesi gli interessati lo pagheranno poi a prezzo pieno, con le prime offerte su questo modello che probabilmente non arriveranno prima del nuovo anno. Insomma, vi consigliamo di scoprire questo nuovo robot aspirapolvere sulla pagina dedicata, ricordandovi che il coupon da inserire è “OFFERTALANCIO“.

N.B: inserire il coupon “OFFERTALANCIO” per attivare l’offerta lancio.

