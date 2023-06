Con l’avvicinarsi della stagione estiva, si affaccia anche la necessità di dover tenere sempre più aperte le finestre di casa, con il conseguente problema di avere spesso accumuli di polvere in giro per casa, oltre che di pollini ed altri allergeni. In tal senso, dunque, può certamente tornare utile l’acquisto di un aspirapolvere robot, ovvero di un dispositivo che possa provvedere alle faccende domestiche al posto vostro, aiutandovi nella rapida rimozione della polvere quotidiana.

Ebbene, se siete alla ricerca di un prodotto di buona qualità e, al contempo, volete approfittare di una buona offerta presente su qualche store online, allora vi suggeriamo di non perdervi questa proposta da parte di Monclick che, grazie ad uno sconto del 42% vi permetterà di acquistare l’ottimo aspirapolvere robot Roomba e5 a soli 247,99€, contro gli originali 429,99€!

Un prezzo davvero niente male, per un aspirapolvere robot che, ve lo garantiamo, diventerà ben presto un alleato prezioso nelle vostre pulizie domestiche, garantendovi prestazioni elevate ed una pulizia completa e profonda di ogni spazio domestico, a prescindere che abbiate o meno animali domestici!

Roomba e5, infatti, dispone di due ottime spazzole in gomma multi-superficie che, lavorando insieme, vi permetteranno di rimuovere in modo efficiente fino al 99% di muffa, polline e acari della polvere. Le pulizie, dunque, saranno non solo efficienti, ma anche decisamente accurate, complici non solo le attenzioni tecniche, ma anche e soprattutto l’intelligenza del software di cui dispone questo robot a fare la differenza, non solo perché esso è in grado di offrirvi, tramite app, dei suggerimenti personalizzati per la pulizia, ma anche perché il software gestisce un sistema di pulizia in 3 fasi, capace di rimuovere lo sporco ostinato e i peli di animali domestici da ogni angolo della casa.

Ciò è possibile anche grazie agli ottimi sensori “Dirt Detect” sviluppati da iRobot che, individuando le aree più sporche della casa, permette al robot di concentrarsi su di esse, evitando anche mobili o rovinose cadute.

Compatibile con i dispositivi abilitati Google Assistant e Alexa, Roomba e5 è controllabile sia tramite rete domotica che via app, permettendovi si tenere casa pulita anche quando non fisicamente presenti tra le pareti domestiche, oltre che di impostare accurati piani per la pulizia automatica, particolarmente utili in vista dei periodi passati fuori casa grazie alle ferie estive.

Insomma, parliamo davvero di un ottimo robot aspirapolvere! Un alleato davvero prezioso per le vostre pulizie che, per questo, vi suggeriamo di acquistare subito a prezzo scontato tramite la pagina Monclick dedicata all’offerta, così che possiate accaparrarvelo prima che l’offerta termini del tutto!

