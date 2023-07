State cercando un nuovo robot aspirapolvere che vi aiuti nelle faccende domestiche e che richieda pochissima manutenzione? Allora vi consigliamo vivamente di approfittare dell’offerta di Comet, che vi propone l’incredibile iRobot Roomba i3 Plus con uno sconto di ben 100€.

Grazie a questa promozione, potrete acquistarlo al prezzo di soli 399,90€ invece di 499,00€. Si tratta di un’offerta davvero eccezionale, tenendo presente che questo modello è in grado di svuotare automaticamente la polvere per un periodo di 60 giorni utilizzando sacchetti AllergenLock che intrappolano gli allergeni.

L’iRobot Roomba i3+ è dotato di un sistema di navigazione intelligente che gli permette di seguire percorsi lineari evitando gli ostacoli, garantendovi così una copertura completa di ogni angolo della vostra casa. Inoltre, quando la batteria sta per scaricarsi il robot torna autonomamente alla sua base per ricaricarsi, per poi riprendere il lavoro esattamente dal punto in cui lo aveva interrotto, per una pulizia completa e senza interruzioni.

Il massimo della pulizia è garantito dal suo sistema di pulizia, che è dotato di doppie spazzole in gomma multisuperficie e una potenza di aspirazione decisamente superiore rispetto ai modelli di fascia inferiore. Inoltre, essendo un prodotto smart, il robot impara le vostre abitudini di pulizia e fornisce suggerimenti personalizzati in base alle vostre esigenze. Può persino consigliarvi interventi extra durante le stagioni delle allergie o quando i vostri animali domestici cambiano il pelo!

E per rendere tutto ancora più comodo, potrete controllarlo facilmente utilizzando l’app iRobot Home o semplicemente con la vostra voce: basterà chiedere all’assistente vocale Google o Alexa di avviare la pulizia e il Roomba i3 Plus si metterà subito all’opera, lasciandovi liberi di dedicarvi ad altro.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Comet dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

