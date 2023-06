Da tempo pensate di acquistare un aspirapolvere robot che vi garantisca il massimo della pulizia con il minimo sforzo? In questo caso, non possiamo che segnalarvi questa offerta di Monclick, che propone l’eccezionale Roomba I7+ con uno sconto del 18%.

La promozione fa scendere il prezzo da 999€ ad appena 814,52€, con un risparmio per voi di ben 184,48€. Si tratta di un’ottima offerta, dato che stiamo parlando di un robot aspirapolvere top di gamma. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagare l’importo in comode rate a tasso zero, semplicemente selezionando CreditLine come metodo di pagamento.

Questo straordinario elettrodomestico è dotato di una pratica stazione di ricarica a forma di colonnina che non solo ricarica il robot alla fine di ogni ciclo di pulizia, ma si occupa anche di svuotarlo automaticamente dallo sporco. Il materiale raccolto viene trasferito in un sacco ermetico che blocca allergeni, pollini e muffe. In questo modo il Roomba I7+ può operare in completa autonomia per circa un mese, prima che sia necessario svuotare il sacco nella colonna.

Stiamo parlando di un robot in grado di offrire pulizie efficienti ed accurate su ogni tipo di pavimento. Grazie al suo eccellente sistema di navigazione, è in grado di rilevare ostacoli e prevenire cadute accidentali, come quelle causate da scale o gradini. Utilizzando la planimetria della vostra casa, il robot è anche in grado di creare la migliore routine di pulizia, basata sull’esperienza acquisita nel tempo.

Infine, lo straordinario Roomba i7+ può essere controllato a distanza tramite l’app dedicata e si integra perfettamente nel vostro sistema domotico, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

