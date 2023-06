State pensando di acquistare un robot aspirapolvere che vi aiuti a mantenere pulita la vostra casa senza il minimo sforzo? Allora non possiamo che consigliarvi di dare un’occhiata a questa offerta di Euronics, che solo per pochi giorni vi dà la possibilità di acquistare l’eccellente iRobot Roomba i7 con uno sconto di ben 300€.

La promozione, infatti, abbatte il prezzo da 699,00€ ad appena 399,00€, con un risparmio per voi del 42%. Si tratta di un’offerta davvero ottima, ma che non durerà per sempre: avete tempo solo fino al 21 giugno, ma non è da escludere che le scorte finiscano prima. Il nostro consiglio è quindi di acquistarlo il prima possibile, per evitare di restare a mani vuote.

Grazie al suo sistema di mappatura intelligente, il Roomba i7 è in grado di distinguere i diversi ambienti della casa con i suoi esclusivi sensori Dirt Detect. Così potrete indirizzarlo verso le aree che richiedono una pulizia più approfondita, come quelle soggette a un passaggio frequente.

Il massimo dell’igiene è garantito da una grande potenza d’aspirazione e dal suo sistema di pulizia a 3 fasi premium, composto da una spazzola laterale per la pulizia a filo parete e da doppie spazzole in gomma multisuperficie che si adattano a ogni tipo di pavimento. Non dovrete nemmeno preoccuparvi che possa restare incastrato da qualche parte, perché i suoi sensori reattivi guidano il Roomba i7 in modo intelligente, facendogli evitare gli spazi troppo ristretti.

E se dovesse scaricarsi prima di completare la pulizia? Niente paura! La funzione smart Ricarica e Riprendi gli permette di ricaricarsi rapidamente per terminare il lavoro. Controllarlo, poi, è semplicissimo, grazie alla compatibilità con diversi assistenti vocali e all’app iRobot Home: in questo modo potrete fargli pulire aree specifiche della vostra casa in modo semplice, veloce e senza il minimo sforzo.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Euronics dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

