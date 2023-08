Gli aspirapolvere smart sono sempre più apprezzati da coloro che desiderano mantenere sempre pulita la propria casa, ma non hanno il tempo per farlo. Anche voi avete sempre sognato di avere un aspirapolvere robot di alta gamma per rendere più semplici le pulizie quotidiane, in modo da poterlo programmare per trovare la vostra casa pulita al rientro dalle vacanze estive? Allora questa è l’occasione che stavate aspettando, perché il modello iRobot Roomba S9+ è ora disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 22%.

L’offerta fa quindi precipitare il prezzo da 1.148,27€ ad appena 899,90€, facendovi risparmiare così quasi 250,00€. Non solo: potrete anche dilazionare la spesa in comode rate mensili a tasso zero scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

Il Roomba S9+ è davvero un investimento vantaggioso per la vostra abitazione, perché vi libererà dal peso delle pulizie quotidiane, mantenendo le stanze sempre pulitissime senza che dobbiate alzare un dito. Come se non bastasse, le sue eccellenti qualità e durabilità lo rendono un prodotto senza rivali sul mercato.

Questo eccezionale modello è dotato della potente tecnologia vSLAM di iRobot, che gli permette di raccogliere oltre 230.400 dati al secondo. Il Roomba S9+ effettua una scansione dettagliata delle stanze, creando mappe ultra precise degli spazi da pulire ed evitando ostacoli e cadute con precisione millimetrica.

La sua intelligenza artificiale lo rende ancora più straordinario, poiché gli permette analizzare le superfici da pulire per focalizzarsi sulla rimozione dello sporco in modo mirato. Infatti, la tecnologia PerfectEdge con sensori avanzati ottimizza la pulizia in profondità, soffermandosi anche negli angoli e lungo i bordi. Questo sistema di pulizia a 3 fasi di alta qualità solleva, cattura ed elimina lo sporco, garantendovi il massimo dell’igiene in tutta la casa.

Ma le caratteristiche di questo prodotto eccezionale non finiscono qui! Potrete gestirlo facilmente tramite l’app dedicata e impartirgli comandi vocali direttamente con gli assistenti vocali Alexa o Google Assistant. Il Roomba S9+ è anche in grado di pulire e svuotarsi autonomamente fino a 30 giorni, prima che dobbiate svuotarne il contenitore voi stessi!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!