Gli aspirapolvere robot sono tra gli elettrodomestici più comodi in assoluto: incredibilmente pratici e funzionali, permettono di risparmiare tempo sulle pulizie domestiche, ripulendo ogni superficie della casa in completa autonomia. Sul mercato ne esistono ormai tantissimi modelli, ma se siete alla ricerca di un prodotto di qualità altissima, che non solo aspirerà i pavimenti, ma anche ne effettuerà un lavaggio, non possiamo che consigliarvi il Rowenta X-Plorer Serie 60. La buona notizia? L’articolo è scontato del 40% su Amazon!

Con soli 268,99€ anziché 449,99€ potrete infatti portarvi a casa il robot aspirapolvere, risparmiando così ben 180,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Versatile, potente e dotato di un design sottile di appena 6m che gli consente di raggiungere anche i punti più stretti come gli spazi sotto a mobili e divani, il Rowenta X-Plorer Serie 60 rimuoverà polvere e allergeni da ogni angolo della casa. Inoltre, il robot presenta un eccellente sistema di navigazione che, grazie a una combinazione tra sensori a infrarossi e giroscopio, riesce a effettuare una scansione precisa e completa dell’ambiente domestico, evitando urti e cadute dalle scale.

Il punto di forza del prodotto non è solamente la sua potente forza di aspirazione, ma anche il sistema “Aqua Force” che, sfruttando un apposito accessorio dotato di pannello lavabile in microfibra, permette al robot di effettuare un lavaggio veloce dei pavimenti. Il dispositivo si converte così in un ottimo elettrodomestico 2 in 1, che vi risparmierà il doppio del tempo e della fatica occupandosi completamente della pulizia delle superfici domestiche.

Infine, il X-Plorer Serie 60 è compatibile sia con l’app dedicata Rowenta Robots (disponibile gratuitamente per iOS e Android) che con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Potrete quindi programmare le sessioni di pulizia in qualsiasi momento, anche quando siete fuori casa, per la massima flessibilità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina di Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

