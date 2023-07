L’11 e 12 luglio è l’Amazon Prime Day. Seguite tutte le offerte più interessanti direttamente da questa pagina

‌Ieri mattina (10 luglio 2023) ci sono stati due interventi chirurgici nel territorio varesotto, nelle strutture della ASST Sette Laghi. Niente di strano fin qui, visto che di interventi se ne fanno di continuo.

Ma stavolta le operazioni sono state trasmesse in live streaming: l’équipe guidata dal prof. Paolo Castelnuovo, infatti, usa tecniche avanzate e innovative, che hanno richiamato l’attenzione di specialisti e colleghi in oltre 40 paesi in tutto il mondo, come racconta Varese News.

Per una volta, quindi, abbiamo il piacere di raccontare una storia di successo nello streaming in diretta, che nulla ha da spartire con gente che gioca ai videogiochi o con ragazze più o meno vestite immerse in vasche più o meno dignitose.

Non che si vogliano fare confronti, o giudicare il modo in cui ognuno di noi decide di spendere il proprio tempo libero. D’altra parte però è difficile negare che certi contenuti, quelli di maggiore successo, non sono di quelli che ci arricchiscono come esseri umani. Vale per certi programmi in TV così come per certi contenuti online, e non è che se uno guarda telespazzatura su Youtube o su Twitch allora si eleva su chi guarda la “vecchia TV”. È la stessa cosa.

E allora, dovremmo metterci tutti a guardare interventi chirurgici di cui non capiamo nulla? Certamente no, ma potremmo dedicare solo una frazione del tempo a guardare e leggere cose che ci aiutano a crescere, che ci permettono di imparare qualcosa ogni giorno. Basterebbe anche poco per innescare un grande cambiamento.

Immagine di copertina: lenetstan