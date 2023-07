Se volete trasformare la vostra abitazione in un’oasi di luce personalizzata, con prodotti di alta qualità e innovativi, non troverete niente di meglio della gamma Philips Hue. Durante i saldi estivi del produttore potrete approfittare di sconti che vanno dal 15% al 25% su una vasta selezione di luci e sistemi di illuminazione smart, ma l’offerta sarà valida solo fino al 9 luglio.

Parliamo di una vasta gamma di luci smart, che includono le classiche e semplici lampadine, nonché prodotti d’arredo per l’esterno, come le piantane. Tutti questi dispositivi possono essere controllati a distanza e, grazie alle loro funzionalità avanzate, vi permetteranno di creare l’atmosfera più adatta in base alla situazione. Con la vasta gamma di colori riproducibili, potrete essere liberi di creare, ad esempio, un’atmosfera romantica per una cena a lume di candela o trasformare la vostra sala multimediale in un cinema casalingo, il tutto con pochi clic.

La percentuale di risparmio varia in base ai prodotti che acquisterete e alla loro quantità. Potrete ottenere uno sconto del 15% aggiungendo al carrello 2 o più prodotti inclusi in questa promozione, che comprende circa una trentina di articoli. Invece, se acquisterete anche solo un singolo articolo, potrete ottenere uno sconto del 25%, ma dovrete aggiungere anche un Hue Bridge, il dispositivo di connessione principale per il controllo di tutte le luci Philips.

Entrambi gli sconti verranno applicati automaticamente al carrello, quindi non vi resta che scegliere l’illuminazione più adatta al vostro ambiente e completare l’acquisto. Ricordate che se spendete più di 50 euro, potete beneficiare della consegna gratuita.

Detto ciò, vale la pena sottolineare che i prodotti Philips Hue si distinguono per la loro facilità d’uso, l’elevata qualità della luce emessa e la possibilità di personalizzare l’illuminazione in base ai gusti personali. Con l’ausilio del vostro smartphone, ma anche con un dispositivo Alexa, potrete regolare la luminosità, i colori e persino sincronizzare l’illuminazione con la musica o i film che state guardando, creando così un’esperienza unico e coinvolgente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

