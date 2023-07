State pensando di acquistare un sistema di illuminazione smart per migliorare la vostra postazione gaming o la stanza per l’home cinema? Allora non potete perdervi le eccezionali offerte per il Black Friday di luglio di Govee, grazie alle quali potrete acquistare tantissimi sistemi di illuminazione smart con sconti fino al 45%.

Grazie a queste promozioni vi regalerete il kit di illuminazione perfetto per le vostre esigenze, dalle strisce luminose ai sistemi di retroilluminazione del TV. Teniamo però a precisare che si tratta di offerte limitate e che, per questo, avete ancora solo poche ore per effettuare i vostri acquisti risparmiando, ma senza rinunciare all’eccezionale qualità dei prodotti Govee.

Fra i tanti prodotti in offerta spicca di certo il kit Govee Envisual T2 per la retroilluminazione del TV, che riprodurrà sulla parete dei meravigliosi giochi di luce che riflettono i colori a schermo. Ciò è possibile grazie all’accurato sistema di cattura delle immagini del T2, che si avvale di due fotocamere ultra sensibili per fare in modo che i colori riprodotti dalle strisce LED incluse siano identici a quelli sul TV.

Va poi aggiunto che le strisce hanno una densità di ben 60 LED per metro di lunghezza, in modo da regalarvi una illuminazione più vivida rispetto ad altri modelli con meno luci. Questo sistema è perfetto anche per la vostra postazione gaming e renderà le vostre sessioni ancor più emozionanti e immersive. Ebbene, ancora per poco trovate il Govee Envisual T2 in super sconto a soli 99,99€ anziché 149,99€.

Da menzionare certamente, poi, i meravigliosi panelli Glide Hexa Light che, come suggerisce il nome stesso, sono pannelli esagonali che potrete disporre nelle forme che preferite. Esistono altri pannelli simili in commercio, ma su ognuno è possibile impostare un solo colore per volta. Ma non è questo il caso dei Glide Hexa Light. La vera chicca, infatti, è l’esclusiva tecnologia RGBIC di Govee, che vi permetterà di dare vita alle combinazioni più audaci, potendo selezionare più colori contemporaneamente su un unico pannello, per un’esperienza di illuminazione più uniforme e personalizzabile.

Con questi pannelli, fra l’altro semplicissimi da installare, potrete anche creare coloratissimi giochi di luci che seguiranno il ritmo della vostra musica preferita. Va poi menzionata l’incredibile semplicità con cui potrete impostare questo splendido kit, grazie alla comoda Govee Home App. Acquistate Glide Hexa Light oggi stesso e lo pagherete appena 112,99€ invece di 189,99€.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Govee dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

