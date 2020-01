Saldi moda uomo e donna, fino al 70% di sconto su eBay

Con i saldi ormai in corso in tutto il paese, è arrivato il momento di dare un’occhiata anche alle proposte online dedicate all’abbigliamento ed ai principali marchi di moda. Ad aprire i battenti (decisamente in quarta) è eBay, che ha pubblicato online tante, tantissime offerte dedicate al mondo dell’abbigliamento per lui e per lei, con sconti anche fino al 70% su molti apprezzatissimi brand come Carrera, Adidas, Napapijri e non solo!

Le offerte sono davvero numerosissime e riguardano praticamente qualunque campo dell’abbigliamento: dalle giacche agli accessori, passando per borse, scarpe, t-shirt e persino qualche accessorio smart, come è il caso dell’ormai amatissima Mi Band 4 di Xiaomi, venduta per altro a meno di 17 euro, prezzo davvero concorrenziale rispetto ai restanti store online.

Come sempre, abbiamo selezionato per voi i migliori prodotti in promozione su eBay, così da facilitarvi nell’acquisto. Ovviamente le offerte sono ancora molto numerose e, proprio per questo, vi suggeriamo di tenere d’occhio la pagina completa con le promozioni in corso, così da poterla spulciare tutta alla ricerca di quello che più si confà alle vostre esigenze (ed alle vostre tasche).

Prima di lasciarvi agli acquisti, tuttavia, vogliamo segnalarvi che sempre su eBay, e più precisamente tramite l’app per smartphone del portale, è disponibile un coupon che vi permetterà di ottenere uno sconto del 5% (fino ad un massimo di 100 Euro). Il codice (PITSALDIAPP) è già disponibile, e sarà utilizzabile fino alle 23;59 del prossimo 19 gennaio, per cui affrettatevi ad effettuare i vostri acquisti! Infine, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti di questi primi giorni del 2020. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. per tutte le informazioni relative al codice sconto PITSALDIAPP vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina ufficiale dell’iniziativa, raggiungibile a questo link.

La nostra selezione di prodotti

Offerte abbigliamento per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!