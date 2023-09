Avete mai sognato di guardare film e serie tv con una qualità video e audio paragonabile a quella del cinema, il tutto stando comodamente seduti nel vostro divano? Ebbene, ciò è possibile grazie alle smart TV della serie QE1C di Samsung, uscite da pochissimo e già scontate del 10% grazie alla nuova promozione del Samsung Online Shop fino al 2 ottobre!

Questi televisori con pannello QLED sono stati progettati per i più esigenti e si adatteranno al vostro salotto a prescindere dalle dimensioni e arredamento dell’ambiente, dato che sono disponibili le versioni da 50, 55, 65 e 75 pollici. Tutto quello che dovrete fare per ottenere lo sconto è inserire al carrello il codice “SPECIALEQE1”, dopodiché vedrete la cifra diminuire automaticamente.

Smart TV Samsung QLED QE1C, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung QLED QE1C rappresenta una scelta perfetta per coloro che sono alla ricerca di una smart TV dotata di un pannello dalla qualità elevatissima, ma non vogliono spendere gli oltre 1.000,00€ richiesti solitamente per un top di gamma. La tecnologia Quantum Dot, infatti, è capace di catturare la luce e trasformarla in colori vibranti che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità, generando un effetto realistico senza il bisogno di uno schermo in 8K.

Parliamo di una vera chicca per tutti gli amanti del cinema, che oltre alla qualità d’immagine incredibile potranno godere di un comparto audio eccellente (e reso ulteriormente migliore qualora foste in possesso di una soundbar Samsung) e di tante funzionalità smart che renderanno la riproduzione dei contenuti molto più veloce e intuitiva. In un’unica schermata home, infatti, troverete tutte le vostre piattaforme streaming e applicazioni preferite, con suggerimenti e scorciatoie per ogni utente, rendendo la smart TV perfetta per le famiglie numerose, dove ognuno desidera vedere programmi differenti.

Insomma, si tratta di una smart TV davvero incredibile, che grazie alla promozione di Samsung potrà essere vostra a soli 668,72€ invece di 743,02€ nella dimensione da 50″. Come vi abbiamo già accennato, trovare un televisore di questa qualità a un prezzo così basso è davvero raro, soprattutto considerando che si tratta di un modello appena uscito nel mercato e che difficilmente verrà scontato, salvo periodi di offerte come il Black Friday a novembre; la controparte Sony del 2022, ovvero le Bravia con schermo QLED, costano oltre 1.000,00€, motivo per cui la QE1C di Samsung rappresenta la soluzione ideale.

Mappatura tonale dinamica di HDR10+, processore Quantum Lite 4K, audio surround 3D: queste sono solo alcune caratteristiche della smart TV, per cui vi rimandiamo alla pagina Samsung dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

NB: Vi ricordiamo di inserire al carrello il codice “SPECIALEQE1” per ottenere lo sconto del 10%.

