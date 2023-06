Con l’arrivo dell’estate state pensando di rimodernare un po’ casa vostra, comprando un elettrodomestico nuovo di zecca? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche offerte proposte da Samsung, che per lo Speciale Summer vi consentirà di risparmiare fino al 20% su tantissimi Frigo, TV e Monitor!

Solo fino a oggi, infatti, inserendo nel carrello il codice “ESTATE” otterrete uno sconto immediato su tutti i vostri acquisti. Inoltre, scegliendo il Finanziamento Tasso Zero pagherete la prima rata a ottobre 2023, godendovi i prodotti per tutta l’estate senza spendere un centesimo.

Il catalogo dei prodotti compatibili con la promozione è veramente ampio, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Tra le offerte più interessanti vi è senza dubbio la Smart TV Neo QLED 4K QN95C da 55″, che grazie allo sconto potrà essere vostra a soli 2.079,20€ invece di 2.599,00€. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia Quantum Matrix, ogni dettaglio, ogni ombra e ogni sfumatura prenderanno vita sullo schermo in modo straordinariamente realistico. Inoltre, il Processore Neural Quantum 4K entrerà in azione per creare un’esperienza visiva ancora più precisa e adattiva, ottimizzando i contenuti scena dopo scena.

Avete mai desiderato che i vostri film e le vostre serie TV avessero una profondità incredibile? Con la funzione Real Depth Enhancer, i vostri desideri diventeranno realtà. Questa tecnologia lavora in modo simile all’occhio umano, accentuando il contrasto nelle aree in primo piano. Quindi, mentre guardate un documentario sulla natura, potrete vedere ogni ruga della pelle del rinoceronte in primo piano, mentre lo sfondo rimane intatto.

Infine, non possiamo dimenticare lo Smart Hub Samsung, che vi offre un accesso facile e intuitivo a tutti i vostri contenuti preferiti. Con suggerimenti e selezioni centralizzate, potrete trovare rapidamente ciò che state cercando e godervi i vostri programmi preferiti senza perdere tempo nella ricerca, oltre ad avere a portata di mano piattaforme streaming e applicazioni come Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube e molte altre.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti Samsung in sconto, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che le offerte termineranno oggi, quindi il nostro consiglio è di approfittarne il prima possibile!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

NB: Vi ricordiamo di applicare il codice “ESTATE” al carrello per ottenere lo sconto fino al 20% sui vostri acquisti.

