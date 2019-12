Samsung a Natale raddoppia: acquista un TV top di gamma ricevi in regalo un altro TV e 12 mesi di NowTV

Vi segnaliamo un’interessante promozione avviata da Samsung, che premia gli acquirenti delle TV top di gamma Samsung con… una seconda TV Samsung! L’offerta ha dell’incredibile, ed è disponibile per solo 8 televisori Samsung di ultima generazione. La promozione, già disponibile, sarà valida fino al 6 gennaio 2020, richiede semplicemente l’acquisto di uno dei modelli selezionati e la relativa registrazione del prodotto sul portale Samsung Members entro il 21 gennaio 2020. Alcuni modelli daranno diritto ad una TV The Frame da 43″, altri al modello UHD RU7400, anch’essa da 43″. In entrambi i casi si riceverà inoltre un abbonamento da un anno al servizio NowTV, valido per la visione dei pacchetti cinema, serie TV e intrattenimento, con in più la possibilità di utilizzare suddetto servizio su 2 dispositivi contemporaneamente.

Un’offerta ottima a nostro giudizio, specie se si considera la qualità delle TV Samsung di ultima generazione che, oltre ad offrire prestazioni degne di una sala cinematografica, sono anche già pronte per quello che sarà il passaggio alla tecnologia di trasmissione DVB T2 che, come saprete, avverrà alla metà del 2022.

Di seguito l'intera selezione delle TV valide per la promozione Unieuro

Acquista queste TV per ricevere The Frame da 43″

Acquista queste TV per ricevere la Samsung UHD RU7400 da 43″

