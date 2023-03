La gamma di prodotti Bespoke di Samsung è disponibile ormai da diverso tempo e il produttore non si è limitata a elettrodomestici di grandi dimensioni per cucina e bagni, ma di recente ha introdotto anche prodotti dedicati alla pulizia. Un esempio è la linea di scope elettriche che, analogamente ai frigoriferi, è disponibile in una toni caldi, come il bianco, il blu navy e il verde, che dovrebbero essere perfetti per l’arredamento di casa, indipendentemente dalle tonalità che avete scelto.

Bespoke Jet è un aspirapolvere senza fili completo e ideale per qualsiasi utilizzo; analizzeremo questo punto più avanti nell’articolo ma anticipiamo che è presente una Clean Station all-in-one che funge anche da base di ricarica, con spazio per la testina principale di pulizia del pavimento collegata al tubo telescopico. È sufficiente assicurarsi che il tubo sia retratto per poterlo inserire: si esattamente, avete letto bene, Bespoke Jet integra una funzione che ormai è una vera e propria rarità. Ben fatto Samsung.

La Clean Station di Samsung è diversa dalle stazioni di svuotamento automatico disponibili in molte aspirapolveri di ultima generazione. Invece di aspirare automaticamente lo sporco dal contenitore della polvere la Clean Station richiede all’utente di premere un pulsante per avviare il processo e interromperlo manualmente. Per accedere al compartimento interno di Bespoke Jet è necessario rimuovere un pannello; un’operazione estremamente semplice e facile per qualsiasi utente. Questo aspetto vale per qualsiasi zona del prodotto: non richiede alcuno sforzo e anche una persona poco robusta sarà in grado di usarlo nel massimo delle sue funzionalità.

Il sistema di rimozione e sostituzione del sacchetto della polvere funziona in maniera tale che non è possibile utilizzare il piccolo elettrodomestico senza il sacchetto: un buon escamotage al fine di evitare possibili rotture. Pertanto, quando si sostituisce il sacchetto della polvere, è necessario sostituirlo immediatamente. Se si desidera evitare il costo ricorrente dei sacchetti monouso, è possibile svuotare il contenitore della polvere nel modo consueto. È anche possibile smontarlo completamente per lavarlo di tanto in tanto e pulire/sostituire il filtro, una pratica ottimale se si vuole prolungare la vita dell’aspirapolvere.

Samsung Bespoke Jet

Bespoke Jet è anche più leggero di altri aspirapolveri senza fili molto diffusi sul mercato. Il peso è inferiore ai 3 kg e la batteria, posizionata nella parte alta, assicura una elevata mobilità e bilanciamento. A seconda del modello Bespoke Jet, è possibile avere fino a sette testine e strumenti di pulizia. Tra questi, due testine motorizzate per i soli pavimenti duri: la Jet Dual Brush, dotata di un rullo in setola e di un rullo morbido per l’uso su pavimenti duri e tappeti, e l’accessorio Slim Action, con il solo rullo morbido e progettato per i pavimenti in legno.

C’è poi la Spazzatrice Spray Spinning che, come suggerisce il nome, può essere usata per spazzare e pulire. Oltre alle tre testine di pulizia motorizzate, c’è un rullo morbido più piccolo chiamato Pet Tool (anch’esso motorizzato) e vari accessori per pulire superfici irregolari o difficili da raggiungere.

Modalità aspirapolvere

Il Samsung Bespoke Jet non solo è elegante e ricco di funzioni, ma è anche abbastanza potente. Ci sono quattro modalità di aspirazione – Min, Mid, Max e Jet – e per le pulizie regolari crediamo che Mid sia perfetto. La modalità Jet, come suggerisce il nome, è davvero potente e vigorosa, forse una delle più potenti mai provate. L’autonomia qui passa da 60 minuti ad appena 8 minuti, ma la potenza è così elevata da consentire un singolo passaggio su ogni superfice.

L’aspirapolvere (anche in modalità Jet) non riesce ad eliminare le macchie secche, come fango e acqua incrostata; pertanto, è necessario utilizzare la spazzola con i doppi rotori e panni: la pulizia è efficace anche se, come per tutti gli strumenti di questi tipo, l’impressione è che possa rovinare pavimenti delicati come il parquet. Il consiglio, in ogni caso, è quello di muoversi lentamente per garantire un lavaggio completo e uniforme. Nota negativa: i panni con bordi arrotondati non permettono di pulire accuratamente negli angoli di casa precedentemente aspirati; pertanto, potrebbe essere necessario di tanto in tanto l’utilizzo dello straccio.

La potenza di aspirazione della Cleaning Station è anch’essa importante: come abbiamo già accennato, ci vogliono solo un paio di secondi per svuotare un contenitore pieno, funzione che opera davvero bene dal momento che svuota sia i capelli che i peli del cane.

Autonomia

60 minuti sembrano essere lo standard per la maggior parte delle aspirapolveri prodotti negli ultimi anni, e anche qui sembra essere così. Ogni batteria fornita con Bespoker Jet offre un massimo di 60 minuti di aspirazione e poco più di 1h di lavaggio. Con una testina motorizzata il tempo cala a 42 minuti in modalità Min, 24 min in Mid, 14 min in Max e 8 min in Jet. L’autonomia della batteria è segnata sul manico ed è sempre possibile vedere in tempo reale quanti minuti restano.

La ricarica richiede poco più di 3 ore per passare dallo 0 al 100% e considerata la presenza di una doppia batteria non è un vero e proprio problema.

Chi dovrebbe acquistarlo

Samsung Bespoker Jet è l’ideale per chi cerca una soluzione a 360 gradi capace di lavare e aspirare. La base è un vero e proprio oggetto di design e la possibilità di averla in più colorazioni garantisce la possibilità di abbinarla a quasi tutti gli arredamenti disponibili. Le modalità di funzionamento son numerose così come gli accessori e, pertanto, le possibilità di pulizia. L’autonomia è valida e la presenza di due batterie consente la pulizia (o aspirazione) anche di ambienti di grandi dimensioni. Il prezzo di listino per la versione base è di 1.099 euro e può spingersi fino a 1.299 euro a seconda della quantità di accessori; da notare che Bespoke Jet, in qualsiasi declinazione, è scontato sia sul sito ufficiale sia su Amazon ad un prezzo, di partenza, di 799 euro.