Samsung ha dato vita al primo European Samsung Summit, un evento che celebra le innovazioni di prodotto del 2023, concentrandosi principalmente sulla connettività e soprattutto sulla sostenibilità ambientale.

A Francoforte, Samsung, ci ha mostrato le nuove gamme di TV, smart home ed elettrodomestici connessi, lo stesso Benjaming Braun, Samsung Europe Chief Marketing Officer ha dichiarato ““Per Samsung l’innovazione è volta a creare esperienze connesse che consentano agli utenti di risparmiare sui consumi e adottare uno stile di vita più pratico. Dai TV Neo QLED e OLED,

leader del settore, alle lavatrici che utilizzano l’AI per gestire il tempo, il detersivo e l’acqua effettivamente necessari al lavaggio, i nostri prodotti sono attivi e connessi grazie a SmartThings”

L’azienda coreana è consapevole che ogni famiglia ha una media di dispositivi connessi che si aggira tra gli 8-10, un numero che spinge la stessa Samsung a innovare maggiormente sui propri prodotti, che siano TV, audio e quant’altro. L’idea è quella di unire connettività, design e sostenibilità ambientale anche per quanto concerne gli elettrodomestici.

Un ecosistema smart

Con il nuovo HUB IoT integrato nei nuovi TV Neo QLED 4K e 8K, Samsung evita che i consumatori acquistino un dongle aggiuntivo. Abbiamo poi un’elaborazione a 14 bit e la tecnologia AI upscaling che consente funzionalità quali Shape Adaptive Light Control e Real Depth Enanched Pro, che in combinazione con Auto HDR Remastering riescono a generare un’immagine più luminosa e certamente più realistica.

Il nuovo modello S95C OLED da 77 pollici (disponibile anche con i tagli da 55 e 65 pollici) è dotato di tecnologia Quantum DOT e processore Neural Quantum, consentedogli di mantenere i principali pregi della tecnologie OLED, operando in sinergia per migliorare luminosità e resa del colore.

Abbiamo poi prodotti specifici per un’esperienza maggiormente indirizzata, come i TV outdoor (The Terrace) o gli indoor (The Frame, The Serif, The Sero). Proprio l’Art Store del The Frame verrà presto riorganizzato con una home page più dinamica che consentirà agli utenti di visualizzare in anteprima opere di qualsiasi dimensione, simulando l’esperienza di una reale visita a una galleria d’arte o museo. A ogni modo, tutta la gamma TV 2023 (disponibile al preordine a partire da marzo in Italia) di Samsung è connessa tramite l’app SmartThings di Samsung.

Questo ventaglio di schermi non trascura tuttavia i monitor per i giocatori. Al CES 2023, Samsung ha annunciato le nuove proposte per Odyssey, ViewFinity e Smart Monitor. Grazie a una qualità d’immagine impareggiabile e a una gamma di funzionalità innovative per coloro che desiderano lavorare, giocare e interagire attraverso lo schermo del proprio dispositivo, al Summit Samsung presenta monitor gaming di alto livello, come Odyssey Neo G7 da 43 pollici, Odyssey Ark da 55 pollici e l’ultimo TV da gaming, il QD-OLED da 77 pollici, che, come i nuovi TV QLED e OLED, si connettono facilmente a Samsung Gaming Hub, la piattaforma all-in-one per lo streaming di giochi, con la possibilità di sfruttare abbonamenti quali Xbox Game Pass o Nvidia GeForce Now.

Elettrodomestici digitali connessi

Servizi come SmartThings Energy dettano nuovi standard di efficienza, e i più recenti elettrodomestici dell’azienda coreana permettono di risparmiare tempo e denaro. SmartThings Energy rileva automaticamente la quantità di energia consumata dai dispositivi Samsung connessi, mentre l’attivazione della modalità AI Energy su frigoriferi e lavatrici ne ottimizza le impostazioni d’uso, riducendo il consumo energetico fino al 15% per i frigoriferi 2 e fino al 70% per le lavatrici 3 . Inoltre, il ciclo di lavaggio “Less Microfiber” riduce sensibilmente l’emissione di microplastiche, fino al 54% 4 . Questi ultimi progressi aiutano i consumatori a ridurre il loro impatto ambientale.

Unendo il potenziale risparmio energetico alla potenza dell’IA, a una connettività fluida e a design premium, l’ampia gamma di prodotti Bespoke Samsung apre la strada ai consumatori verso stili di vita più su misura e consapevolmente sostenibili. La gamma 2023 dei forni Bespoke AI™ Serie 7 di Samsung offre la possibilità di visualizzare la cottura del cibo tramite una webcam integrata, che può essere visualizzata sull’app SmartThings. E quando si tratta di tenere pulita la casa, passare l’aspirapolvere diventa un gioco da ragazzi con Bespoke Jet™, con prestazioni potenti a 360 gradi. L’innovativa scopa elettrica è dotata della CleanStatio All-in-One, che svuota il serbatoio e ricarica l’aspirapolvere per la massima praticità.