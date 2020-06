Samsung Jet 75 Premium + Clean Station | Recensione

Le scope elettriche senza filo sono ormai diventate il sogno proibito di tantissime persone che cercano il modo più comodo, veloce e tecnologico per tenere pulita la propria abitazione. Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante in questo settore e ad oggi troviamo moltissimi modelli sul mercato, che variano in funzioni e prezzo. Spesso la discriminante per questo tipo di acquisti è la durata della batteria e l’efficacia di aspirazione, quindi si tende generalmente a prediligere modelli costosi che possano garantire queste caratteristiche.

In questo articolo andremo a recensire uno degli ultimi prodotti di questo settore presentati da Samsung, nello specifico il modello Jet 75 Premium in abbinata alla Clean Station (che potrete ricevere gratuitamente se acquistate questa scopa elettrica prima del 30 giugno). Passiamo quindi senza ulteriori indugi alla nostra recensione.

Design e accessori Jet 75

La Jet 75 Premium ha un’estetica hi-tech dalle linee pulite ed eleganti. A differenza di altri competitor si è deciso di puntare su una sola combinazione di colori molto sobria, che la rendono adatta ad ogni tipo di ambiente senza spiccare in maniera eccessiva, cosa che ne rende più semplice il collocamento, sia esso a parete o meno.

Tutte le tonalità tendono a vari toni di grigio, con alcuni elementi metallizzati e altri satinati, creando una continuità estetica decisamente piacevole alla vista. L’unico elemento di colore è rappresentato dai rulli delle spazzole, che presentano delle strisce verdi.

Le linee sono pulite ed essenziali, privilegiando la maneggevolezza e l’intuitività. Nella parte superiore vicino all’impugnatura troviamo un piccolo display con i pulsanti di accensione e velocità. Sullo schermo, oltre all’impostazione attuale della velocità di aspirazione, troviamo spazio per alcuni segnali di avviso (ostruito, bloccato, filtro).

Nella scatola sono presenti numerosi accessori per varie tipologie di utilizzo, tutti facilmente montabili e pulibili. Qui di seguito l’elenco di tutti gli accessori:

Tubo rigido di connessione

Spazzola a doppia funzione (Soft Action Brush)

Mini spazzola motorizzata

Strumento combinato (pulizia tende, mobili, divani)

Prolunga spazzola per divani

Snodo flessibile

Spazzola per pavimenti bagnati

Staffa a parete, batteria e carica batteria

Test di pulizia

Durante il test abbiamo approfondito l’utilizzo del Jet 75 Premium in varie situazioni e su varie superfici. Partendo dalla classica pulizia dei pavimenti abbiamo notato una discreta potenza di aspirazione mantenendoci sul livello medio, ma in alcuni casi è stato necessario impostare il livello più alto per pulire efficacemente.

La spazzola a doppia funzione è stata provata su un classico pavimento in piastrelle e su uno in coccio; su entrambi è risultata adeguata, con un’ottima pulizia anche delle vie di fuga. L’unico difetto riscontrato è l’accumulo di “batuffoli” di polvere attorno al rullo in spugna, cosa che comunque non è più successa dopo i primi utilizzi.

Per quanto riguarda gli strumenti “corti” per tende, divani e mobili non c’è molto da aggiungere in quanto sono più o meno simili in tutti i prodotti del genere. Lavorano tutti egregiamente, sono facilmente montabili e smontabili e in alcuni casi possono essere leggermente modificati in base all’utilizzo che se ne vuole fare.

Discorso a parte per quanto riguarda la spazzola per pavimenti bagnati, che grazie ai dischi in dotazione ci permette anche di pulire pavimenti bagnati in maniera simile ad un mocio o un moppy, ma con un minor dispendio di energie. La pulizia può essere effettuata con dei panni umidi monouso o con i più efficaci panni riutilizzabili in microfibra: abbiamo provato entrambi e la differenza si vede. Considerate che comunque non stiamo parlando di una lavapavimenti, quindi consigliamo l’utilizzo di questa spazzola solo per una pulizia leggera.

La Clean Station

Una delle novità più interessanti che si possono abbinare a questa scopa elettrica è sicuramente la Clean Station, che ricordiamo potete ricevere gratuitamente se ordinate la Jet 75 entro il 30 giugno. Questo dispositivo vi permetterà di svuotare il contenitore di raccolta della vostra Jet 75 senza il rischio di disperdere la polvere fuori dal sacchetto e minimizzando l’emissione di particelle di polvere e allergeni.

Il funzionamento è molto semplice. Basterà collegare la Clean Station a una presa di corrente, aprire lo sportellino e inserire il contenitore. Si attiverà immediatamente un risucchio che aprirà la parte bassa del contenitore e si occuperà di aspirare tutto lo sporco li accumulato. Un metodo tanto pratico quanto efficiente.

Il sistema vi avviserà quando il sacchetto interno sarà pieno, a questo punto vi basterà aprire la parte frontale per estrarlo comodamente; una volta svuotato potrà essere lavato e riutilizzato.

I punti a favore di questo sistema sono sicuramente il minor impatto ambientale, il filtro delle particelle e il fatto di non dover continuamente buttare quanto raccolto con l’aspirapolvere. La nota negativa sta invece nel fatto che il contenitore originale del Jet 75 non sia compatibile con questo sistema, quindi dovrete usare quello fornito con la Clean Station e abbandonare quello originale.

La tecnologia utilizzata

L’avanzamento tecnologico avvenuto negli ultimi in questo settore è stato enorme e continua spedito per garantire prestazioni e autonomia sempre migliori. Da questo punto di vista Samsung non si è limitata al compitino, ma ha inserito nel suo Jet 75 il meglio oggi disponibile, sia a livello di tecnologie che di materiali.

Il motore di aspirazione sfrutta la tecnologia Digital Inverter di Samsung, raggiunge una potenza di 200W e restituisce aria pulita grazie al sistema di filtraggio HEPA a 5 strati. Il filtro ciclonico e la griglia in maglia metallica si occupano di trattenere le particelle di polvere più grandi, mentre il sistema Jet Cyclone e il micro-filtro bloccano quelle più piccole fino ad arrivare ad una efficienza del 99,99%, compresi gli allergeni e le micro-particelle.

La batteria da 3000mAh garantisce una durata che arriva fino a 90 minuti nella modalità di lavaggio e fino a 60 minuti in aspirazione a potenza minima, valore che però scende di molto aumentando la potenza. Da questo punto di vista, se avete grandi superfici da pulire, consigliamo l’acquisto di una batteria aggiuntiva.

Verdetto

Come ogni scopa elettrica top di gamma anche la Jet 75 ha delle ottime prestazioni di pulizia con tutti i suoi accessori, ma se avete una metratura importante vi lascerà l’amaro in bocca per l’autonomia ridotta ad alti regimi. Il costo di 699€ e le prestazioni sono allineate ai competitor e il vero plus sta nella Clean Station, un accessorio che può sembrare superfluo ma che invece facilita di molto le operazioni di pulizia, anche se forse il costo di 219€ è un po’ eccessivo per giustificarne l’acquisto.

Samsung Jet 75 Premium + Clean Station Samsung Jet 75 Premium è una scopa elettrica senza fili con un design sobrio ed elegante e caratteristiche da top di gamma. Offre una moltitudine di accessori e in abbinata alla Clean Station riesce a combinare efficienza e capacità di pulizia in maniera eccellente. ACQUISTA MediaWorld.it »

Verdetto Come ogni top di gamma che si rispetti, la Jet 75 Premium include tutte le migliori caratteristiche che questa tipologia di prodotto può avere, con addirittura qualche aggiunta come la possibilità di effettuare anche dei lavaggi del pavimento grazie al modulo apposito. In abbinata alla Clean Station e al suo sistema di smaltimento dello sporco è sicuramente un aspirapolvere più che valido, ma in generale raggiunge un prezzo forse eccessivo, nonostante la quantità di tecnologie all’avanguardia utilizzate aiutino a giustificarlo. Purtroppo la durata della batteria risente molto dei regimi più alti e questo ne inficia in parte l’ottimo giudizio complessivo.