State pensando di acquistare una nuova smart TV e desiderate un modello dotato di un pannello di risoluzione altissima? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alla promozione lanciata da Samsung sui Neo QLED, scontati del 20% fino al 6 agosto!

Inserendo nel carrello il codice sconto “SPECIALTV” otterrete, infatti, uno sconto immediato del 20% sui modelli da 55, 65 e 75 della linea Neo QLED. Potrete, quindi, scegliere la grandezza dello schermo che preferite, assicurandovi in ogni caso una smart TV dalla qualità top di gamma e perfetti per tutti coloro che vogliono godere di film e serie tv, ma anche videogiochi, con una risoluzione spettacolare.

I televisori della linea Neo QLED si distinguono, infatti, per l’innovativa tecnologia Quantum Matrix che, grazie ai Mini LED dello schermo, assicura contrasti ultra nitidi in risoluzione 4K, rendendo ogni immagine vibrante e i neri più profondi che mai, per un’esperienza visiva davvero incredibile. Inoltre, a supportare il pannello è anche la tecnologia Quantum HDR, che esalta i dettagli a schermo, anche i più piccoli, rendendo la resa visiva complessiva più pulita e coinvolgente.

Oltre a ciò, c’è poi il potente processore Neo Quantum 4K di Samsung, che permette a questo televisore di godere del supporto di una sofisticata IA interna. Questa sfrutta gli algoritmi di deep learning per offrire un’esperienza unica e adattiva, ottimizzando le immagini in base alle condizioni di visione ed effettuando un upscaling delle immagini a schermo, così da farle avvicinare il più possibile alla risoluzione 4K.

Le Samsung Neo QLED, però, non sono perfette solo per film e serie tv, bensì sono in grado di ottimizzare anche l’esperienza di gioco per i gamer. Sono dotate, infatti, di tecnologie progettate appositamente per migliorare le vostre sessioni di gioco, come la Motion Xcelerator Turbo Pro, in grado di garantire un’azione di gioco con una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, senza lag o interruzioni, e la tecnologia FreeSync Premium Pro di AMD, che assicura un’esperienza di gioco fluida, senza scatti o sfarfallii dello schermo.

Infine, le Neo QLED supportano anche la tecnologia Dolby Atmos e OTS+ (Object Tracking Sound Plus), offrendo così un comparto audio al livello dell’ottima esperienza video, trasformando il vostro salotto in una vera e propria sala cinematografica. Gli ottimi altoparlanti integrati diffondono l’audio tridimensionalmente, facendovi sentire davvero parte dell’azione, a prescindere che si tratti di film o videogiochi.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alle pagine Samsung dedicate all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Samsung Neo QLED in promozione

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!