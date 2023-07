Uno dei momenti più attesi dell’anno per gli amanti degli affari e delle offerte è finalmente arrivato. Tra tutte le promozioni e le sorprese di questo Prime Day 2023, c’è un’offerta che risplende più delle altre: il Samsung OLED 55″ a soli 1079 euro!

Un’occasione mai così conveniente per chi vuole una smart TV dotata di una tecnologia che ha conquistato il mercato televisivo, con la sua capacità di offrire immagini straordinarie e neri senza paragoni. In passato, e in parte ancora oggi, il costo delle tecnologie OLED ha reso difficile l’accesso al grande pubblico a questi pannelli, ma durante il Prime Day sarà possibile ottenere uno dei migliori OLED disponibili sul mercato senza dover spendere una fortuna.

La smart TV che stiamo descrivendo è dotata di un pannello OLED evoluto a un QD-OLED, che rappresenta il suo vero punto di forza. Tuttavia, non bisogna trascurare le altre caratteristiche che la rendono una delle migliori smart TV secondo molti esperti del settore. Tra queste, spicca il potente processore Neural Quantum 4K, che analizza in tempo reale ogni contenuto e lo migliora se la qualità originale non è ottimale.

Di solito, le smart TV non eccellono in termini di audio, ma con questo modello Samsung potrete godere di un audio di buon livello grazie al supporto per Dolby Atmos e alla tecnologia Object Tracking Sound. L’audio tridimensionale emesso dagli altoparlanti integrati vi avvolgerà completamente, offrendo un’esperienza sonora paragonabile a una soundbar di fascia media, il che è senza dubbio un vantaggio.

Tornando alla tecnologia OLED, è importante sottolineare che consente a questa smart TV di avere un pannello sottilissimo, il che la rende esteticamente accattivante. Il design Laserslim è un’altra caratteristica di spessore di questo modello, che può essere facilmente montato a filo parete. Per gli appassionati di gaming, è interessante sapere che la TV è dotata di Motion Xcelerator Turbo+, che garantisce sessioni di gioco senza sfarfallii o sfocature, grazie anche al pannello nativo a 120Hz in 4K.

Naturalmente, la TV supporta i principali assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa, che permettono di controllare il televisore tramite comandi vocali. È sufficiente chiedere di accendere o spegnere la TV, cambiare canali, regolare il volume o cercare contenuti senza dover alzare un dito.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

