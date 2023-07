Siete alla ricerca di una nuova smart TV e desiderate un modello capace di offrirvi un’esperienza di visione spettacolare grazie a un pannello ampio e di qualità altissima? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta proposta da Amazon sulla Samsung OLED S94C 2023 da 55“, oggi scontata a soli 1.586,60€!

Si tratta del prezzo più basso a cui è mai stata venduta questa smart TV, dato che solitamente si aggira sui 2.000,00€. Avrete anche modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, una linea di credito affidabile e che offre un servizio gratuito, per cui si tratta di un’occasione davvero imperdibile.

Questo straordinario televisore OLED con risoluzione 4K vi offrirà una luminosità e una definizione video incredibili grazie al potente Processore Neural Quantum 4K con intelligenza artificiale. Quest’ultimo, infatti, è compatibile con tecnologie come il Real Depth Enhancer e il Quantum HDR, che vi permetteranno di godere di sfumature cromatiche spettacolari, colori accesi e un livello extra di profondità.

Oltre all’eccellente comparto visivo, potrete anche immergervi completamente nell’audio dei vostri contenuti preferiti grazie al supporto Dolby Atmos, che sfrutta gli speaker posizionati su 4 lati e sul retro del televisore per generare un’esperienza sonora multidimensionale. La tecnologia OTS Lite sincronizzerà, infatti, l’audio surround 3D del TV con l’azione sullo schermo, facendovi sentire davvero parte di ogni scena.

Infine, non possono ovviamente mancare le funzionalità smart: con Smart Hub potrete organizzare tutti i vostri contenuti in un unico posto, riunendo film, giochi e programmi preferiti. Grazie alle funzionalità SmartThings, invece, potrete controllare tutti i vostri dispositivi direttamente dal TV, rendendo la vostra esperienza ancora più smart e connessa.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!