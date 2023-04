Samsung ha presentato, in Cina, un TV MicroLED da 89 pollici. Si tratta di un televisore pensato per il mercato asiatico e indirizzato ai consumatori finali, quindi all’uso domestico; non è dissimile, concettualmente, dal TCL C73 da 98” (LED) o dall’LG ZX da 88” (OLED). L’uso di un pannello microLED, in questa dimensione, è tuttavia una relativa novità.

L’anno scorso Samsung aveva già introdotto un modello mini LED da 110 pollici, e la risposta dei consumatori è stata positiva. Un precedente incoraggiante che ha spinto l’azienda sudcoreana ad ampliare il catalogo: oltre al modello da 89”, ne arrivano anche da 76, 101 e 114 pollici.

Per quanto riguarda il mercato locale, questi nuovi modelli non sono disponibili in Italia né lo saranno a breve. Samsung si ferma a “solo”85” come misura massima, ma con una discreta varietà di prodotti. Si può scegliere il top di gamma QN90B, che è il top di gamma 2022 e senza dubbio uno dei migliori televisori in commercio. Ci vorranno circa 4.100 euro, ma c’è qualche promozione da sfruttare. Oppure c’è il Q60B, un modello di di fascia media che permette di avere un televisore gigante a circa duemila euro, che non è male come offerta.

Sicuramente, però, quando le dimensioni diventano così rilevanti forse la risoluzione 8K comincia a diventare qualcosa di più invitante. Se è anche il vostro caso, i Samsung QN800B e QN900B potrebbero essere la risposta. Sono televisori QNED (cioè dei QLED con pannello mini LED) che costano rispettivamente 6.000 e 8.200 euro.

Cifre che per alcuni fanno tremare le gambe, ma per fortuna è possibile anche avere un televisore gigante a cifre più o meno popolari, come nel caso del Samsung Crystal UHD. Costa più o meno 1.750 euro, che è una cifra sicuramente più abbordabile: bisognerà però accontentarsi in termini di caratteristiche, qualità dell’immagine e qualità del suono.