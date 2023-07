Samsung ha aggiunto al proprio catalogo di televisori il nuovo S90C OLED da 83 pollici. Si tratta del TV OLED più grande del catalogo della casa coreana, ma è interessante anche perché in questo caso Samsung ha usato un pannello OLED WRGB prodotto da LG.

Assistiamo quindi a un nuovo passo avanti (o indietro) nella politica di Samsung: l’azienda per molti anni ha puntato solo sui televisori QLED, e ancora oggi ha prodotti fantastici come il Samsung QN90C. Tuttavia è ormai chiaro che il marchio asiatico ha accettato la realtà dei fatti: se vuole competere nella fascia alta, deve farlo con dei pannelli OLED.

E infatti l’anno scorso abbiamo visto l’eccellente Samsung S95B, che non è stato il migliore TV del 2022 solo perché c’era il Sony A95K. Quei due modelli, così come le rispettive versioni 2023, usavano pannelli OLED sviluppati da Samsung e basati su una tecnologia diversa e più recente. Si tratta infatti dei pannelli QD-OLED, che da una parte si distinguono perché aggiungono un filtro Quantum Dot per esaltare i colori, e dall’altra emettono una luce blu più intesa.

I pannelli QD-OLED però sono più costosi da produrre, e non è nemmeno molto semplice farne in grandi quantità. Ed ecco perché per questo nuovo S90C da 83” ha scelto un pannello OLED prodotto da LG. Nella sigla WRGB la “W” sta per White, a indicare che il pannello produce luce bianca – sono indicati anche come WOLED (White OLED).

Ma per il resto si tratta degli stessi eccellenti pannelli visti sui televisori LG. A un prezzo tutto sommato ragionevole: il nuovo modello Samsung è proposto a $5.400 negli Stati Uniti, più o meno quanto l’equivalente prodotto di LG – prodotto che in Italia viene venduto a 4.650 euro circa. Con un pannello QD-OLED sarebbe costato anche di più.

Per il momento non sappiamo se e quando Samsung porterà il nuovo S90C da 83” anche in Italia. Al momento la serie S90C in Italia è disponibile fino alla misura da 77 pollici.