Se state pensando di acquistare degli ottimi prodotti a marchio Samsung, la promozione in corso è la proposta perfetta per voi. Grazie all’iniziativa Samsung SmarThings avrete la possibilità di risparmiare fino al 30% con le offerte in abbinata. Acquistando gli articoli disponibili nell’apposita sezione, infatti, potrete rendere la vostra vita ancora più smart con dispositivi fenomenali a prezzi più che vantaggiosi, ma solo fino al 2 aprile!

Inoltre, approfittando delle offerte speciali su smartphone, smart TV, smartwatch sullo shop, potrete sfruttare l’opzione apposita per pagare la prima rata a giugno 2023 su articoli con importi pari o superiore a 599€. Non meno importante, avrete l’occasione di chiedere un finanziamento a tasso zero e pagare in 3 comode rate, senza interessi e con la vostra carta! Dunque, un’occasione da non farvi scappare assolutamente.

Le proposte in bundle sono ben 4, per esempio acquistando Galaxy S23 Ultra, riceverete il 15% di sconto su un Frigorifero in promozione, aderente all’iniziativa. Portando a casa il monitor a gaming Odyssey OLED G8, otterrete invece il 25% di sconto su Galaxy S22 Series oppure il 30% di sconto su Wearable in promozione come auricolari e smartwatch. Ancora, se state pesnando di cambiare la vostra smart TV con una top di gamma, aggiungendo al carrello un TV Neo QLED 2023 o OLED 2023 riceverete un Galaxy Z Flip4 o Fold4 scontato del 20%.

Non meno importante, per rendere la vostra casa ancora più smart, decidendo di portare a casa il modello di Galaxy S23 Ultra che più preferite, avrete a disposizione un frigorifero Family Hub in ribasso del 15%. Per qualsiasi info o supporto di qualsiasi genere, durante l’acquisto o anche dopo, potrete cliccare sul widget in basso a destra quando è attivo e un esperto Samsung vi risponderà in chat 7 giorni su 7, dalle 9:00 alle 19:00.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Samsung dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento della promozione in corso.

