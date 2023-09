Le migliori smart TV in commercio uniscono alla qualità delle immagini e del suono anche una particolare attenzione al design, in modo che possano inserirsi in maniera sempre più armoniosa nell’arredamento delel vostre case. Esistono, però, alcuni modelli di smart TV che sono stati concepiti per essere vere e proprie opere d’arte, come il meraviglioso Samsung The Frame, che è letteralmente incorniciato come un quadro da esporre.

Stiamo parlando di un modello pensato appositamente per chi vuole trasformare un angolo della propria casa in una piccola galleria d’arte privata, e quest’oggi su Amazon trovate scontata del 45% la versione da 32″, per cui il prezzo finale è di appena 329,99€, un vero affare per un modello di design come questo.

Samsung The Frame, chi dovrebbe acquistarlo?

Consigliamo l’acquisto di The Frame a tutti coloro che cercano una smart TV originale e che sia un vero e proprio oggetto di arredamento: quando non la utilizzerete per guardare i vostri film e programmi preferiti, infatti, grazie alla funzionalità Art Store potrete scegliere fra oltre 1.600 capolavori, dai grandi classici alle meraviglie dell’arte contemporanea alle fotografie che hanno fatto la storia. Un’idea potrebbe essere esporre The Frame insieme ad altri quadri o foto che avete in casa, così da impostare di volta in volta l’opera d’arte che preferite per arricchire la vostra collezione. In questo modo, poi, grazie al suo design esclusivo questo modello si mimetizzerà perfettamente fra le opere già in vostro possesso, per un effetto visivamente sempre d’impatto.

Un altro dettaglio molto importante per chi è attento al design è costituito proprio dalla cornice di The Frame, che può essere sostituita con altre di colori diversi per soddisfare al meglio tutte le vostre esigenze di stile. E per rendere la visione ancora più chiara da ogni angolo, lo schermo matte, quindi opaco, vi regalerà la meraviglia del 4K in tutto il suo splendore. Potrete anche esporlo in diversi modi: usando i piedini, come un normale TV, appoggiato a una parete reclinando lo stand o appeso alla parete, scegliendo anche l’orientamento che preferite fra verticale e orizzontale.

Va poi aggiunto che il prezzo proposto è il più vantaggioso dell’ultimo periodo, tenendo presente che per trovarne uno leggermente più basso bisogna andare indietro fino agli inizi di settembre. In generale, l’andamento dei prezzi per questo modello è piuttosto altalenante, ma tende a salire, per cui non è certo improbabile che fra pochi giorni potrebbe costare di più.

Grazie all’eccezionale schermo QLED la qualità delle immagini sarà impeccabile, mentre la compatibilità con Alexa e Google Assistant renderà ancora più semplice il controllo della vostra nuova smart TV, perfetta se state cercando un prodotto che unisca performance eccellenti a un gusto estetico senza eguali e se desiderate nasconderla alla vista con l’originale espediente di trasformarla in un’opera d’arte. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che termini.

