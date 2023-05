Il vostro sogno è quello di trasformare la vostra casa in un cinema grazie a una Smart TV dallo schermo enorme, ma al contempo non volete spendere un capitale? Ebbene, oggi tutto ciò potrà diventare realtà, dato che la spettacolare Samsung TV The Terrace da 75″ è scontata di ben 3.400,00€ su Amazon!

La mastodontica Smart TV potrà, infatti, essere vostra a soli 2.599,00€ anziché 5.999,00€. Insomma, si tratta di un’offerta davvero ottima per un prodotto di tale qualità: vi consigliamo, dunque, di approfittarne il prima possibile, giacché le scorte disponibili potrebbero esaurire molto in fretta.

Samsung è una garanzia quando si parla di televisori, e la The Terrace non è assolutamente da meno. Il pannello QLED 4K è dotato di una luminosità massima di 2.000 nit con tecnologia anti-riflesso, che vi consentirà di godere di immagini incredibilmente nitide in qualsiasi condizione di luce, rendendo la Smart TV perfetta anche per gli esterni. Inoltre, la retroilluminazione intelligente regolerà il contrasto in automatico, così da offrire neri più ricchi e dettagli senza precedenti.

Vi è poi la mappatura tonale dinamica di HDR10+, che regolerà colori e contrasti in ogni singola scena, permettendovi di apprezzare anche le più piccole sfumature. Che si tratti di un film d’azione, di una partita di calcio o di un documentario, riuscirete ad ammirare immagini sempre perfette e incredibilmente realistiche, immergendovi completamente nei vostri contenuti preferiti.

Infine, la Samsung TV The Terrace è dotata di tantissime funzionalità smart: la tecnologia Multi View vi consentirà di dividere il pannello a metà, visualizzando da un lato i contenuti che state guardando, e dall’altro effettuando il mirroring dal vostro dispositivo mobile. Per trasmettere film o video sul grande schermo vi basterà toccare il televisore, che proietterà in automatico ciò che desiderate.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.