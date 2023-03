Siamo volati a Francoforte per una presentazione a porte chiuse dei nuovi modelli TV Samsung del 2023, dando uno sguardo più da vicino alle caratteristiche che li accompagneranno. Alcune di queste sono inedite, mentre altre un’espansione su altri pannelli di tecnologie che già conosciamo e che ci è già capitato di apprezzare.

Con le nuove regole di efficienza energetica che sono previsti dall’Unione Europea, inoltre, Samsung è stata costretta a dar vita a un nuovo preset chiamato Eco Mode sui Neo QLED. Il preset è attivo standard non appena si acquista e installa il televisore, permettendo di rientrare negli indici di efficienza energetica.

In questo pezzo ci concentriamo sui nuovi televisori, ma se volete una panoramica più completa su tutto ciò che Samsung ha portato durante il summit, vi invitiamo a recuperare il comunicato approfondito.

Il pannello anti riflesso si espande su nuovi TV

Ricordate lo straordinario rivestimento opaco visto nel 2022 sui pannelli del The Frame? Ebbene, Samsung ha deciso di espandere tecnologia sul The Sero e The Serif, gli altri due televisori della linea “design” di Samsung.

Oltre all’aver portato questa tecnologia su altri prodotti, l’azienda coreana ha persino migliorato quella che era già di per sé qualcosa di incredibile. I tecnici ci hanno mostrato come ora il pannello non rifletta praticamente più nulla, un risultato straordinario ottenuto grazie all’idea di aver reso la superficie del pannello stesso simile a una tela di un quadro.

Chissà, magari un giorno avremo l’opportunità di vederlo anche sulle gamme QLED e OLED, ma per ora ci accontentiamo.

L’evoluzione OLED

Samsung comincia a spingere forte con i televisori OLED, mostrandoci il nuovo panello QD-OLED di Samsung Display, un nuovo pollicciaggio da 77 pollici con le due nuove serie S95C e S90C da 144 Hz e il 20% di luminosità di picco in più rispetto ai modelli precedenti.

Non abbiamo Dolby Vision, ma confermiamo la presenza del Dolby Atmos, scelta sottoscritta dall’azienda che ritiene che i miglioramenti dell’HDR Dolby Vision non sarebbero così evidenti sul televisori Samsung, già di per sé molto vivaci.

Per quanto riguarda il mero design, l’S95C è leggermente più sottile rispetto all’anno precedente grazie anche alla scelta di aver pensato le connessioni all’interno del box one connect.

Altre novità

Abbiamo poi i nuovi modelli Neo QLED QN95C, QN90C e QN85C, ora tutti senza box esterno dedicato alle connessioni, mantenendo comunque un profilo ultra slim, per il QN95C, top di gamma, abbiamo anche i tanto agognati 144 Hz

Il QN90C che sarà disponibile nei tagli da 43, 50, 55, 75 e 85 pollici avrà anche un piedistallo diverso, molto simile a quanto visto nel Qn85B dell’anno precedente.

Non mancano le serie QLED no mini LED come le Q70C e Q60C, ove la prima presenta tagli da 55, 65, 75 e 85 pollici e la seconda da 43, 50, 55, 65 e 75 pollici.

C’è ancora molto impegno anche verso l’8K con tre modelli: QN700C, QN800C e QN900C, ove quest’ultimo si mostra come il nuovo top di gamma.

Tirando le somme

Samsung ha ormai un’offerta vastissima per i propri televisori e su questo c’è ben poco da ribattere. Anche sulle tecnologie si sta dimostrando sempre piuttosto in linea con i tempi e riesce a tenere il passo dei competitor diretti. Il 2023 sarà un anno importante per effettivamente capire quale serie andrà meglio per il mercato in generale e soprattutto per il nostro.