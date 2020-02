San Valentino 2020: idee regalo per lui

San Valentino si avvicina e, come saprete, noi di Tom’s abbiamo deciso di schierarci in prima linea nell’aiutare quanti di voi, stanchi di regalare i soliti fiori e cioccolatini annessi, brancolano nel buio alla ricerca del regalo perfetto da regalare ai valentini e le valentine del vostro cuore. Scegliere un regalo, si sa, non è infatti cosa da poco e specie se si parla di San Valentino il timore di scadere nel banale o – peggio – di acquistare qualcosa di sgradito è sempre dietro l’angolo. Ecco perché, già da qualche giorno, ci stiamo impegnando nel proporvi alcuni articoli contenenti tante idee regalo da regalare alle persone che amate, come è stato ad esempio il caso della recente guida ai regali per lei o per quelli dedicati alle coppie nerd e geek.

Ebbene, dopo aver dato una mano ai Romeo della rete nella ricerca del regalo ideale, è arrivato adesso il turno di dare una mano anche a tutte quelle donne che, in vista della festa degli innamorati, proprio non sanno cosa regalare ai propri innamorati. Per vostra fortuna, signore e signorine, ci sono qui i Cupidi di Tom’s a darvi una mano, con questo articolo contenente ben 10 consigli per gli acquisti caratterizzati da intramontabile amore e copiosa romanticheria. 10 articoli per ricordare al vostro lui che non solo il vostro è un amore puro e sincero, ma che siete anche dannatamente dotate nello scegliere il regalo giusto. Niente cioccolate, niente fiori, né maglioni sgualciti e infeltriti, questi sono 10 regali di San Valentino per il vostro lui di grande effetto e di sicuro impatto!

San Valentino, 10 idee regalo per lui

Che si sia uomini o donne, un accessorio può essere sempre un regalo gradito, specie se si è normalmente ben disposti ad indossare collane, anelli o simili. Se per una donna la scelta è (relaticamente) semplice, regalare un gioiello ad un uomo può rivelarsi particolarmente spinoso e difficile. San Valentino può essere però un’ottima occasione per un bel regalo a tema coniugando al regalo anche una sana dose di tenero romanticismo. In tal senso è sempre una buona idea optare per un gioiello “da coppia”, ovvero un accessorio generalmente venduto in due varianti abbinate, pensato appositamente per essere indossato da lui e da lei. La nostra proposta? Questa collana Oidea con pendenti a forma di corona, una nera per lui e una rosa per lei, è una alternativa stilosa e divertente ai soliti anelli che si possono reperire in rete. Non sarà Cartiere ma, fidatevi, farete la vostra figura!

I whisky di Game of Thrones | a partire da 25,47€

Che il vostro lui sia un amante del single malt o del blended, o magari solo un occasionale appasionato di distillati, difficilmente resterà indifferente dinanzi ad una di queste bellissime bottiglie di whisky scozzese a tiratura limitata di Game of Thrones. Si tratta di edizioni da collezione editate da varie distillerie in occasione della fine della serie. Proprio la Scozia, infatti, è stata location privilegiata di molti momenti della serie, specie nelle sue primissime stagioni, ne viene da sé l’amore del popoloro scozzese per l’opera di Martin, coadiuvata con la lunga tradizione di distillati che da sempre caratterizza ogni regione della Scozia. In questa selezione ce n’è per tutti i gusti, dal più commerciale ed economico (ma non per questo scadente) Johnnie Walker (25 euro circa per bottiglia), al Mortlach Six Kingdoms invecchiato per ben 15 anni dal costo di ben 134,00€ per bottiglia. Un regalo raffinato, ottimo da condividere insieme.

E visto che abbiamo parlato di whisky, che consigli sarebbero se non includessimo anche uno splendido set da degustazione? Quelli della Finether si caratterizzano per un bellissimo packaging da esposizione e comprendono 4 bicchieri (adatti anche per il vino), e 4 pietre riutilizzabili per raffreddare le bevande senza diluirle. Si tratta di un must da avere in casa, specie per quanti amano degustare distillati e cocktail con un certo stile e senza dover annacquare il tutto con l’acqua derivante dallo sciogliersi del ghiaccio. Qualora poi il whisky e i distillati non facessero per lui ma voleste rimanere “nel settore”, vi proponiamo l’alternativa Baban, il cui kit da mixology è tanto bello quanto completo di accessori. Comprende ben 22 pezzi, dallo shaker ai cubetti di ghiaccio in acciaio oltre a misurini, stopper, pestelli e tutto quello che può servire per miscelare con eleganza i propri drink. 29,99€ per il primo e appena 31,29€ per il secondo: un affare!

Ed a proposito di set e kit vari, con il ritorno delle barbe folte e dei barber shop in tutto il mondo, ne va da sé che l’uomo abbia riscoperto la gioia della rasatura ed annessa cura della barba. Qualcun potrebbe pensare che basti un semplice rasoio ed un po’ di schiuma per fare la differenza ma le cose non stanno così. La barba, come i capelli, richiede infatti molta cura per crescere forte e in salute, e l’uso di particolare attenzione può garantire risultati straordinari, specie dal punto di vista dello stato di salute della lanugine. Il nostro consiglio? Se avete un lui particolarmente amante della propria barba può essere un’ottima idea rivolgere lo sguardo a questo ottimo kit per la cura marca Camden Barbershop Company, comprendente ottimi prodotti naturali per la cura della barba tra cui un flacone di olio da barba della linea “Original”, una spazzola in legno di noce e rifinita a mano, un pettine per la barba ultraleggero e un barattolo di ottima cera da barba. Venduto in un bellissimo sacchetto regalo in iuta per meno di 35 euro è un vero affare!

Qualora, invece, il vostro lui non desiderasse una barba troppo lunga, ed anzi abbia esigenza di essere sempre rasato, vi suggeriamo invece questo ottimo rasoio e regolabarba Braun 10 in 1: un set provvisto di tutto per la rasatura di barba e capelli e contenente ben 7 accessori e 13 impostazioni di rasatura. Generalmente venduto a 89,99€ è spesso in sconto su Amazon, con prezzi che scendono facilmente anche al di sotto dei 60,00€! Un regalo utile per la vita di tutti i giorni, anche quando questa si fa frenetica di prima mattina e tocca darsi una sistemata prima di uscire o andare a lavoro.

Con la sua offerta impareggiabile e le sue buone funzionalità, NOw TV rappresenta oggi il miglior compromesso per chi desidera usufruire di molti dei programmi disponibili su Sky senza il bisogno di un abbonamento annuale o dell’installazione di una parabola. Nel corso degli anni il servizio è molto migliorato e, oltre ad essere del tutto simile a servizi come Netflix, dispone anche del vantaggio di poter trasmettere alcuni dei canali Sky in live (che non è poco). Il pacchetto compendente la chiavetta USB (con telecomando), costa generalmente attorno ai 36,00 euro ma, fidatevi di noi, su Amazon questi pacchetti sono spesso in sconto e comprendono anche un mese di attivazione gratuita. Ottimo se avete un fidanzato appassionato di sport (in particolare della serie A) ma che, per vari motivi, non dispone ancora di un abbonamento di qualche tipo. Facilissima da installare e attivare, permette facilmente di estendere l’abbonamento anche ai canali cinema, intrattenimento e serie tv.

Per chi non la conoscesse, Undone è una marca inglese di orologi divenuta nel tempo famosa per le sue ampie possibilità di personalizzazione. Facendosi un giro sul portale dell’azienda è infatti possibile giocare con un pratico tool che permette ampia personalizzazione, dandovi così la possibilità di assemblare l’orologio che più vi piace per quadrante, cinturino e così via. Undone, tuttavia, è anche molto famosa per le sue collaborazioni e, proprio di recente, in occasione dell’80° anniversario di Batman, ha immesso sul mercato una linea a tiratura limitata dedicata proprio al Cavaliere Oscuro. I modelli sono bellissimi, ma quello griffato “Wayne Industries” è decisamente fantastico. Certo, il prezzo non è alla portata di tutti, ma si tratta di un ottimo cronografo con cassa in titanio e movimento al quarzo, punto d’incontro perfetto tra un feticcio nerd ed un oggetto di grande eleganza e stile. Il che, come saprete, è abbastanza raro.

Miniwallet Secrid | a partire da 49,95€

Oggi come oggi un portafoglio può essere un oggetto scomodo e ingombrante, complice il bisogno di portare con sé tanti oggetti, nonché smartphone sempre più grandi e poco tascabili. Ecco perché molte aziende, negli ultimi anni, hanno sperimentato idee e design per restringere quelle che sono le dimensioni tipiche dei portafogli da uomo in oggetti più piccoli ma parimenti funzionali. Ne sono nati i “miniwallet”, portafogli in tutto e per tutto, il cui spazio ottimizzato permette non solo grandissima capienza, ma anche dimensioni spesso di poco superiori a quelle di una carta di credito, con uno spessore massimo di meno di 1 centimetro. Si tratta di oggetti comodi e moderni, spesso in materiali leggeri ma molto resistenti, che non creano grosso ingombro nelle tasche, permettendo un’estrazione semplice e rapida di denaro e carte. I migliori? A nostro giudizio sono quelli della Secrid, cotraddistinti da un design minimal ma da una grande ricerca dei materiali. Certo, questo significa un costo mediamente più altro della media ma fidatevi, ne vale la pena se non vorrete acquistare qualcosa che, dopo pochi utilizzi, finirà irrimediabilmente in pezzi.

Diventati un must per chiunque lavori in mobilità, gli zaini North Face sono passati dall’essere un feticcio di escursionisti e trekker, ad oggetto di uso quotidiano, ottimi in termini di capienza, impermeabilità e resistenza. Proprio per questo sono diventati i preferiti per chi ha una vita lavorativa in movimento e cerca uno zaino comodo che possa distribuire sulle spalle in modo appropriato il peso di computer, caricabatterie, taccuini e quant’altro possa servire per lavoro, studio o tempo libero. Ne esistono di infinite varianti e colorazioni ma il nostro preferito è certamente il odello Vault, che rinunciando ad un po’ di spazio si presenza compatto, minimal ma anche bellissimo e stiloso in qualunque delle 10 colorazioni disponibili. Appena 70,00€ per l’acquisto di un prodotto che è destinato a durare per anni anche se vittima di un utilizzo intenso ed usurante.

Chiudiamo con un classico: se avete un fidanzato/marito/compagno nato quanto meno all’inizio degli anni ’90 non è possibile che non sia un fan sfegatato della prima PlayStation, nota in tutto il mondo per essere stata una console da videogame rivoluzionaria: pietra miliare per lo sviluppo e l’influenza dei videogame sul mondo e grande amica di innumerevoli notti insonni. Oggi come oggi acquistare una vecchia PlayStation è semplice, più difficile è reperire molti dei grandi classici che segnarono un’epoca. Ecco perché la stessa Sony, giusto lo scorso anno, ha immesso sul mercato questa versione in miniatura ufficiale della sua intramontabile console. Comprensiva di ben 20 giochi, non richiede altro che essere collegata a qualunque tv tramite cavo HDMI (incluso nella confezione) per essere giocata, riportando immediatamente indietro nel tempo qualunque appassionato di videogame di qualsiasi età. Un must dei regali per lui!