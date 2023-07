Siete alla ricerca di una Micro SD ultra capiente per il vostro smartphone, tablet, macchina fotografica o, perché no, per la Nintendo Switch? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da Amazon per il Prime Day sulla SanDisk Ultra da 1T, oggi in sconto a soli 127,15€!

Potrete risparmiare ben 130,00€ rispetto al prezzo di listino di 354,99€, portando a casa una delle migliori Micro SDXC sul mercato. I modelli prodotti da SanDisk, infatti, sono tra i più affidabili e di qualità che potrete trovare!

Il modello in questione, come anticipato anche nell’introduzione, è l’ideale per smartphone e tablet Android oltre che per fotocamere mirrorless. Dunque perfetto per giocare, salvare documenti e anche foto e video senza perdere qualità!

Avrete fino a 1 TB per archiviare ancora più foto e più ore di video in Full HD. Da menzionare assolutamente anche la velocità di trasferimento fino a 120 MB/s che vi consente di spostare fino a 1000 foto in un solo minuto. Inoltre, vi consentirà di caricare le app più velocemente grazie alla classe di prestazioni A1.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

