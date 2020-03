Satispay è un valido aiuto nell’emergenza del Coronavirus

In un periodo storico critico come quello che stiamo vivendo, ogni mezzo disponibile per contrastare la pandemia del COVID-19 si rivela prezioso, esattamente come le iniziative di supporto intraprese da Satispay.

A partire dal 9 marzo 2020, Satispay ha avviato una raccolta fondi in favore della Protezione Civile, un dipartimento, mai come adesso, fondamentale per supportare la popolazione in questo momento di difficoltà. A sole 12 ore dall’inizio della campagna, Satispay ha raggiunto oltre 80.000 euro di donazioni. Secondo quanto dichiarato dall’azienda Satispay “Il ricavato verrà interamente devoluto alla Protezione Civile per aiutare l’Italia ad affrontare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione epidemiologica del COVID-19.”

È quantomeno notevole sottolineare anche le potenzialità di un servizio come Satispay in una circostanza come quella che stiamo vivendo poichè Satispay riduce al minimo i contatti fisici, con una serie di soluzioni che ci permettono di eseguire ugualmente numerose operazioni utili del quotidiano. Ve ne elenchiamo alcune:

Ricariche telefoniche : Se hai bisogno di effettuare una ricarica al tuo numero o a quello di altri, puoi farlo da casa e senza uscire. Inoltre, è disponibile anche una percentuale di cashback.

: Se hai bisogno di effettuare una ricarica al tuo numero o a quello di altri, puoi farlo da casa e senza uscire. Inoltre, è disponibile anche una percentuale di cashback. Bollettini e PagoPA: Da casa e usando solamente lo smartphone, eviti assembramenti alle Poste o in altri luoghi dove solitamente paghi bollette o altri tributi per mezzo dei bollettini e PagoPA, con un servizio rapido, veloce e sicuro garantito da Satispay.

Da casa e usando solamente lo smartphone, eviti assembramenti alle Poste o in altri luoghi dove solitamente paghi bollette o altri tributi per mezzo dei bollettini e PagoPA, con un servizio rapido, veloce e sicuro garantito da Satispay. Risparmi : stando a casa ovviamente si spende meno. È la giusta occasione per sfruttare il servizio gratuito di accantonamento di piccole cifre interamente gestito dall’app di Satispay.

: stando a casa ovviamente si spende meno. È la giusta occasione per sfruttare il servizio gratuito di accantonamento di piccole cifre interamente gestito dall’app di Satispay. Pagamenti tra privati e alle attività commerciali: Satispay permette di scambiare denaro tra privati a distanza e nei negozi di pagare senza maneggiare contanti o appoggiare il telefono sul POS, contribuendo così al rispetto della distanza di sicurezza di un metro tra i cittadini.

Satispay si mostra, ancora una volta, sensibile alle emergenze grazie alle sue raccolte fondi, e particolarmente utile in un momento del genere, dove è indispensabile utilizzare sistemi di pagamento che evitano il contatto fisico con le persone e col denaro.

» Clicca qui se ti interessa scaricare Satispay