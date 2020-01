Satispay, il bollo auto si paga direttamente dall’app

Con l’anno nuovo arrivano anche i rincari delle bollette e i rinnovi di alcune delle tasse più odiate dagli italiani. Una di queste è certamente la tassa automobilistica che riguarda il possesso di auto e moto, ma a rendere più agevole e, forse, meno indolore il pagamento, ci pensa Satispay. L’ormai diffusissima app di pagamento permette di pagare il bollo auto in modo immediato e con pochissimi clic.

Da quest’anno, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato come unico e obbligatorio canale di pagamento il sistema PagoPa, che in diverse circostanze riesce a rendere più agevoli i pagamenti sfruttando i canali digitali a portata di terminali, PC e smartphone. Ma negli ultimi anni i sistemi mobile-pay su smartphone fanno rima con Satispay… in tutti i sensi, e anche il famigerato bollo auto non farà eccezione.

Infatti, l’app di Satispay essendo integrata con PagoPa, offre la possibilità di togliersi il pensiero senza perdere tempo e con tutta la velocità e sicurezza che contraddistingue l’ormai onnipresente sistema di pagamento. Come?

Basta entrare nell’app di Satispay, disponibile per iOS e Android, andare direttamente nella sezione “Bollo Auto”, dove è possibile selezionare la tipologia del veicolo (autoveicolo, rimorchio, motoveicolo, ciclomotore, ecc.) e inserire il relativo numero di targa. Con questi pochi clic Satispay calcolerà l’importo esatto da pagare, lasciando all’utente il semplice compito di confermare il pagamento e, eventualmente, attivare un reminder per le prossime scadenze, così da evitare costose dimenticanze.

Abbiamo già avuto modo di parlare di Satispay in modo approfondito nella nostra guida completa, ma vi ricordiamo che l’app ha quasi raggiunto il milione di utenti e conta circa 100.000 esercenti dove poter effettuare acquisti con possibilità di cashback, oltre a offrire servizi di Ricariche telefoniche, Bollettini PagoPA e Risparmi. Quanti di voi la usano e come vi trovate?