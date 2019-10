Satispay, incredibile partecipazione nella campagna a favore dell’Amazzonia

Satispay permette di facilitare i piccoli pagamenti nella vita di tutti i giorni, ma tra le sue innumerevoli funzioni spicca la possibilità di eseguire delle donazioni a favore di enti benefici. Particolarmente sensibile è stata la risposta per l’iniziativa del WWF in favore dell’Amazzonia, confermandosi un’azienda attenta alle problematiche sociali.

Infatti, da diversi mesi la foresta amazzonica sta bruciando, ma la community di Satispay non è rimasta indifferente, e forte del traguardo di oltre 800.000 utenti che quotidianamente utilizzano la app per gestire i propri pagamenti, sono state inoltrate “Donazioni” raccogliendo oltre 56.000 euro.

“Ringraziamo profondamente la community di Satispay per essersi dimostrata così pronta a rispondere all’emergenza in Amazzonia”, dichiara Benedetta Flammini, Direttore Marketing e Comunicazione del WWF Italia, “WWF continua a supportare le organizzazioni locali nel rifornimento di cure e assistenza medica alle popolazioni locali e nell’addestramento dei vigili del fuoco e a mettere in atto azioni concrete per ripristinare le aree danneggiate e fermare la deforestazione, preservando la fauna selvatica. Tutto questo è possibile anche grazie alla community di Satispay”.