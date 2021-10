Scaldare una città? Possibile grazie al mining di bitcoin

L’azienda canadese MintGreen sta sperimentando a North Vancouver, in Canada, una soluzione green che sfrutta il calore prodotto dal mining di bitcoin per riscaldare la città. La fonte di calore sarà introdotta nel 2022 e impedirà a 20.000 tonnellate di gas serra per megawatt di entrare nell’atmosfera rispetto all’impiego di gas naturale.

I “Digital Boilers” proprietari di MintGreen recuperano il 96% dell’elettricità utilizzata per il mining di bitcoin come calore, che viene poi utilizzato per rifornire le comunità e servire i processi industriali. L’azienda utilizza una tecnologia a “immersione” che cattura il calore generato nel settore minerario e va alle utility di acqua calda note come “District Energy”, per essere poi distribuito ai clienti, ha spiegato il CEO di MintGreen, Colin Sullivan.

Ph. Marco Verch

L’utility ha circa un centinaio di edifici per il calore e MintGreen venderà il calore in un accordo contrattuale a lungo termine, ha aggiunto Sullivan. L’uso del calore del mining di bitcoin non è nuovo, piuttosto, sta accadendo in tutto il mondo su scala ridotta. MintGreen mira ad avere il sistema attivo e funzionante entro l’inverno del prossimo anno in quella che sarebbe la prima implementazione della tecnologia dell’azienda su larga scala, secondo Sullivan.