Sconti fino al 50% nella Tech Week di eBay

Vi segnaliamo che a partire da oggi, e fino a domenica 20 ottobre, sono disponibili su Ebay tanti sconti su smartphone, tv e videogame grazie alla Ebay Tech Week!

A partire da oggi e fino a domenica 20 ottobre, su Ebay tornano le ottime offerte della Tech Week, con sconti fino al 50% su TV OLED, smartphone, notebook, videogiochi e altro ancora. Come sempre gli sconti sono fino ad esaurimento scorte, o fino all’ultimo giorno disponibile per la promozione, e comprendono numerosi prodotti a prezzi davvero eccezionali, come è il caso della Tv LG 55C9. Una smart tv 4K di eccellente qualità con pannello OLED da 55″ venduta all’ottimo prezzo di 1.494,92€ in virtù dei soliti 2.299,00€, con uno sconto complessivo del 34%! O, ancora, il Samsung UE55RU8000, smart Tv 4K con pannello LED, venduta con uno sconto di oltre 500 euro al prezzo di soli 560,99€! Insomma, se siete alla ricerca di un’occasione per acquistare una nuova tv e non avete voglia di attendere gli sconti che arriveranno con il Black Friday di fine novembre, allora questa è l’occasione che fa per voi! Come da consuetudine, di seguito vi offriamo la nostra selezione di prodotti in sconto mentre per la lista completa delle promozioni non dovete far altro che cliccare sul banner sottostante.

Offerte Smart TV

Offerte Smartphone

Offerte Console e videogiochi

Altre offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!