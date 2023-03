Su eBay è finalmente arrivata la Tech Week, l’occasione perfetta per portare a casa rasoi, epilatori a luce pulsata, piastre e molto altro ancora a prezzi davvero da capogiro. Nella sezione grata appositamente dallo store, infatti, potrete trovare moltissimi articoli di brand differenti e in grado di abbracciare vari budget, con sconti che toccano anche il 50%!

Braun, Dyson e Oral-B sono solo alcuni dei marchi che aderiscono alla promozione. Per questo, tenendo presente la validità dei ribassi in corso e la vastità di prodotti a vostra disposizione, vi consigliamo di portare a casa l’articolo che preferite quanto prima!

Se state cercando un epilatore a luce pulsata che vi permetta di ridurre i peli delle vostre gambe in maniera drastica, vi consigliamo il modello Braun Silk-expert Pro 3 PL3020 disponibile a soli 159,90€ invece di 309,90€. Un prezzo più che d’occasione, tenendo presente che si tratta di uno dei migliori epilatori disponibili sul mercato! Il prodotto in questione diminuisce permanentemente i peli visibili in soli 3 mesi e, in più, è veloce, preciso e delicato sulla pelle.

Inoltre, riesce ad impostare la potenza ottimale per ogni parte del corpo grazie alla tecnologia SkinPro SensoAdapt che si adatta in modo automatico e continuo alla tonalità della vostra pelle, assicurandovi fino a 100 impulsi al minuto per un trattamento senza sforzo e meno aree non trattate.

Le 3 testine incluse con l’acquisto, vi assicurano un trattamento eccellente e perfetto per ogni zona del corpo, dalla testa ai piedi. All’interno, infatti, troverete la standard per ascelle e parte inferiore delle gambe, una testina ampia per la parte superiore delle gambe, petto o schiena e una di precisione per le aree viso e bikini!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che più fa al caso vostro.

